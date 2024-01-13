В год Дракона 4 знака зодиака будут постоянно думать о бывших: кто в списке

В год Зеленого Деревянного Дракона несколько знаков зодиака будут постоянно думать о бывших. Часть решится на попытку начать все сначала.

Рыбы, Телец, Весы и Лев. Именно эти четыре знака зодиака чаще всего будут думать о бывших в 2024 году, передает 24 Канал.

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Рыбы

В год Дракона Рыбы могут понять что-то действительно важное. Впрочем, исправить ситуацию и наладить отношения уже поздно.

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Телец

Эти люди могут вернуться к бывшим в 2024 году. Случайная встреча усилит чувства. Тельцы почувствуют, что до сих пор не отпустили.

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Весы

2024 год станет для Весов годом любви. Они могут решиться дать второй шанс дорогому сердцу человеку.

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Лев

В этот год Дракона Львы могут пойти налево. Измена разрушит их отношения. Впереди сложный период и несколько, а то и десятки попыток извиниться и вернуть любимого человека.

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