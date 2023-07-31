5 знаменитых пар, которые влюбились на съемочной площадке

Мир шоубизнеса всегда привлекал внимание миллионов людей, а съемочная площадка стала местом, где звезды не только воплощают свои актерские таланты, но и обретают настоящую любовь.

В этой статье мы расскажем о 5 знаменитых парах, доказавших, что любовь может родиться под яркими фонарями киностудий и телеэкранов. Их романтические истории также показали, что любовь к работе не помеха!

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5 знаменитых пар, влюбившихся на съемочной площадке

Обри Плаза и Майкл Сера

Звездная пара познакомилась в 2010 году на съемочной площадке комедии "Скотт Пилигрим против всех". Обри и Майкл встречались примерно год и даже хотели жениться в Лас-Вегасе. Однако в 2016 году Обри Плаза совершила каминг-аут. Майкл Сирка сейчас живет в Лос-Анджелесе; в последний раз его можно было увидеть в фильме Греты Гервиг "Барби".

Обри Плаза и Майкл Сера / Entertainment Weekly

Райан Гослинг и Сандра Буллок

Райан и Сандра влюбились друг в друга в 2002 году, во время съемок криминального фильма "Отсчет убийств". Их романтические отношения длились недолго – всего несколько месяцев. В 2005 году Буллок вышла замуж за телеведущего и производителя мотоциклов Джесси Джеймса, но сегодня самостоятельно воспитывает двух приемных детей, Луиса и Лилу. В апреле 2016 года в семье Райана Гослинга и нынешней Евы Мендес появился второй ребенок.

Райан Гослинг и Сандра Буллок / Showbiz Cheat Sheet

Эдвард Нортон и Кортни Лав

Во время съемок провокационного фильма "Народ против Ларри Флинта" зародился роман между Эдвардом Нортоном и Кортни Лав, который длился три года. В одном интервью они даже сообщили, что обручились. Но, к сожалению, пара развелась, и это не было легким процессом – Кортни заявила в своем твиттере, что Эдвард должен ей 300 тысяч долларов.

С 2007 года Нортон начал встречаться с канадской продюсершей Шоной Робертсон, но в 2011 году пара развелась, а в 2012 году снова тайно обручились. Сейчас вместе воспитывают сына Атласа. Кортни с того времени еще не нашла свою вторую половинку.



Эдвард Нортон и Кортни Лав / Фото из соцсетей

Сара Джессика Паркер и Роберт Дауни-младший

Актеры романтически познакомились на съемках фильма "Первородный" в 1984 году. Но, к сожалению, Роберту не удавалось избавиться от зависимости от наркотиков. Сара пыталась его убедить обратиться за помощью, однако Роберт продолжал злоупотреблять. Их отношения завершились семи лет совместной жизни.

На сегодняшний день Сара уже 28 лет счастлива в браке с 61-летним актером Мэтью Бродериком. Роберт проживает в Сьюзан Дауни с 2003 года. 7 февраля 2012 года женщина родила ребенка – Экстона Элиаса Дауни, а в ноябре 2014 года у пары родился второй ребенок – Аври Роэль. К тому же супруга Сюзан помогла ему окончательно избавиться от алкоголизма и наркомании.

Сара Джессика Паркер и Роберт Дауни-младший / InStyle

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

На съемках фильма "Зеленый фонарь" в 2010 году появилась одна из самых привлекательных пар Голливуда – Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс. Тем не менее на тот момент Райан был обручен со Скарлетт Йоханссон, а Блейк Лайвли находилась в отношениях с Леонардо Ди Каприо. Сначала они просто дружили как коллеги, но впоследствии, после разрыва отношений с бывшими партнерами, они стали гораздо ближе.

Сейчас супруги проживают в Паунд-Ридже, Нью-Йорк, с четырьмя дочерьми.



Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс / Who Magazine

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Мила Кунис и Эштон Кутчер

Милу Кунис и Эштон Кутчер встретились впервые в 1998 году на съемках сериала "Шоу 70-х". Ей было 15, а ему – 20 лет. В сериале их герои влюбляются друг в друга, но на самом деле, в течение всего периода съемок с 1998 по 2006 год, между Кунисом и Кутчером не было никаких романтических отношений, только дружеские отношения.

Позже, Мила Кунис встречалась с Маколеем Калкином, а Эштон Катчер имел романтические связи с Бриттани Мерфи и даже состоял в браке с Деми Мур. Но даже после этого судьба их свела вместе.

Романтические отношения между актерами начались в 2012 году, когда они стали встречаться. И в 2014 году в счастливой паре появился первый ребенок.

Мила Кунис и Эштон Кутчер / Glamour

Дэниел Крейг и Рэйчел Вайс

В 2010 году, на съемках фильма "Дом грез", между Джеймсом Бондом (Дениел Крейг) и Рэйчел Вайс вспыхнула романтическая искра. Вместе они сыграли семейную пару, но, как оказалось, эти чувства ушли далеко за пределы киноэкрана.

Хотя они были знакомы и к общим съемкам, в Голливуде говорят, что именно "Дом мечт" стал ключевым моментом в их отношениях. Как и многие другие пары по шоубизнесу, Крейг и Вайс скрывают свою публичную жизнь от прессы. Однако в сентябре 2018 они стали счастливыми родителями. У них родился их первый общий ребенок – девочка.

Дэниел Крейг и Рэйчел Вайс / People