История на поколения: каким было начало семейной жизни Елизаветы II и Филиппа

За их историей наблюдало не одно поколение. Некоторые называли их идеальной парой. Но как и у всех у них были свои проблемы и прошли многие испытания.

Королева Елизавета II на полтора года пережила своего мужа принца Филиппа. А сегодня, 20 ноября, они могли бы отметить 76-летие брака. Вспомним вместе каким было начало этой истории любви.

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Знакомство

Не секрет, что Елизавета и Филипп являются далекими родственниками – четверородными братом и сестрой. Они впервые познакомились, когда ей было всего 13, а ему – 18 лет. Семья Елизаветы посетила Королевский военно-морской колледж, где Филипп был курсантом.

Возможно, это была любовь с первого взгляда. Ведь как писала няня королевы в своей книге, она не сводила глаз со своего будущего мужа. Интересно, что родители Елизаветы поначалу не обрадовались такой кандидатуре и подыскивали более выгодную партию для своей дочери.

Их отношения завязывались в переписке, поскольку Филипп находился в море во время Второй мировой войны. А радовались коротким встречам будущие супруги, когда принц приезжал в отпуска. Вместе с Елизаветой он любил проводить время в Виндзорском замке и Балморале, семейном шотландском имении – одном из любимых мест будущей королевы.

Предложение

После войны Филипп переехал в Лондон. Предложение своей будущей жене он сделал после месячного отпуска в Балморале с ее семьей. Впрочем, отец Елизаветы настоял, чтобы помолвка оставалась в тайне, пока ей не исполнится 21 год.

Интересно, существует несколько версий как именно Филипп сделал предложение Елизавете. Одни отмечают, что об этом он написал в одном из писем. Другие – будто сама девушка попросила принца жениться на ней. Но как бы то ни было, подготовка к свадьбе началась по полной.

Свадьба

Обручальное кольцо для Елизаветы изготовил лондонский ювелир из бриллиантов тиары матери Филиппа. Женское свадебное платье было с длинными рукавами, цветочной вышивкой и аппликациями из хрусталя и жемчужин – их было 10 тысяч. 13-футовый шелковый шлейф задал тенденции королевской свадьбы на будущее. Фата Елизаветы была увенчана бриллиантовой тиарой.

Самая свадебная церемония состоялась в Вестминстерском аббатстве. И это было первое громкое событие в Лондоне после войны. Король настаивал на тихой свадьбе, чтобы не обидеть англичан. Только 150 гостей присутствовало на свадебном праздновании в Букингемском дворце, где был представлен высокий многоярусный свадебный торт.

В своем свадебном обете Елизавета настояла, чтобы оставить слова, что она будет повиноваться своему мужу. Но когда она стала королевой, то формально все было наоборот. Елизавета подчеркивала: если бы не Филипп, она не выдержала бы тяжелых обязанностей и только ему позволяла шутки в свой адрес.