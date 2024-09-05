Сегодня, 5 сентября, Фредди Меркьюри мог бы отпраздновать свой День рождения. По этому случаю Love 24 рассказывает, что известно о его личной жизни.

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"Заменить ее – просто невозможно"

Сам Меркьюри впоследствии признавался: любовники и любовницы спрашивали его, сможет ли хоть кто-то заменить ему Мэри. На что музыкант отвечал: нет. Слишком много они пережили вместе. Мэри была рядом в самые важные этапы жизни и осталась до конца. Именно она сообщила родителям Меркьюри, что их сына больше нет в живых.

Все началось в 1970-х. Сначала Фредди и Мэри были друзьями, однако очень быстро поняли, что хотят большего. В течение нескольких лет пара жила вместе в Лондоне. В 1975 году Меркьюри сделал предложение. Свадьба так и не состоялась. Впоследствии он заметил, что считал Мэри своей гражданской женой. Она была не только любимой, но и самым близким другом.

По данным биографов, Мэри абсолютно принимала бисексуальность Фредди и не обижалась, когда он проявлял симпатию к другим. Она старалась во всем поддержать его. Замечают, что история с Мэри вдохновляла его на творчество. В частности, мотив этих отношений проходит в песне Love of My Life.

К сожалению, ничто не вечно. В конце концов, Фредди и Мэри решили остановить свои отношения. Однако связь между ними оставалась.

Все мои любовники спрашивали меня, почему они не могут заменить Мэри, но это просто невозможно. Единственный друг, который у меня есть, это Мэри. И мне больше никто не нужен. Для меня она была гражданской женой. Для меня это был брак... мы верим друг в друга,

– замечал Фредди.

До конца жизни Меркьюри продолжалась его дружба с Мэри. Именно ей в наследство он оставил большинство своего имущества.