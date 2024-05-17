Очень жарко: 3 новые романтические истории, которые можно посмотреть за вечер

Мороженое и новая романтическая история – отличная идея для майского вечера. Главное – выбрать фильм или сериал, который идеально попадет в твое настроение. Возможно, классным вариантом будет новый сериал "Макстон-холл" или ромком "Идея тебя".

Чтобы узнать, какие новые истории стоят твоего внимания, читай подборку от Love 24. Спойлер – осторожно, на эти лав стори можно "залипнуть" и забыть о сне или дедлайнах.

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"Макстон-холл"

Немецкая подростковая драма вышла на Amazon Prime Video всего несколько дней назад и уже успела украсть сердца миллионов зрителей. В центре истории – Руби и Джеймс, которые учатся в престижной школе "Макстон-холл". Джеймс – король школы, а Руби предпочитает оставаться невидимкой и уверенно идти к своей цели – обучения в Оксфорде. Один неожиданный инцидент переворачивает все с ног на голову. Троп "от ненависти к любви" – довольно клишированный, однако иногда за ним бывает очень интересно наблюдать.

Главные роли в "Макстон-холле" сыграли молодые немецкие актеры Дамиан Гардунг и Гарриет Гербиг-Маттен. В основе сериала – трилогия "Спаси меня", "Спаси себя" и "Спаси нас" от Моны Кастен. На украинском языке книги вышли в издательстве Bookchef.



История Руби и Джеймса заставит понервничать / Кадр из фильма

"Мысль о тебе"

Новый ромком с Энн Хэтэуэй (королевой жанра) и Николасом Голицыным телепортирует зрителей в водоворот романтических событий с вайбом "все сложно". По сюжету, Солен после развода с мужем сама воспитывает дочь. Когда девочка хочет пойти на концерт популярного бой-бэнда August Moon, Солен не остается ничего другого, кроме как составить ей компанию. Она еще не знает, что встретит там любовь жизни – 24-летнего Гейса Кэмпбелла.

Стоит заметить, что "Мысль о тебе" сняли на основе романа Робинн Ли. Поговаривают, что для своей истории она вдохновлялась историей Гарри Стайлза и Оливии Уайлд.



Зрители уже оценили тандем Хэтэуэй и Голицына / Кадр из фильма

Люблю тебя ненавидеть

Уже в первые недели в прокате этот ромком стал настоящей тикток-сенсацией. Зрители замечали, что он будто телепортирует в 2000-е, когда создавали классику жанра. Главные роли сыграли Сидни Суини и Глен Пауэлл. А съемки прошли в Австралии: поверь, каждый кадр заставит тебя гуглить билеты в Сидней.

Главные герои – Би и Бен – встретились и, кажется, влюбились, а потом сами же разрушили все. Однако судьба дала им второй и отправила на другой континент. Там они должны окончательно решить, что они хотят больше всего: любить, ненавидеть или любить ненавидеть или любить ненавидеть.



История Би и Бена украдет твои нервные клетки / Кадр из фильма

Желаем приятного просмотра и ждем новых классных романтических историй. 2024, не подведи.