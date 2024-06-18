Конечно, впоследствии пара провела роскошную церемонию, на которую пригласили около 200 гостей. Однако в тот день, когда нужно было зарегистрировать брак, Амийра имела очень напряженный график. Невеста решила ничего не отменять и совместить работу и свадьбу.

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Амийра призналась, что ситуация не была стрессовой для нее. Вместо этого она сосредоточилась на том, чтобы все прошло удачно.

Вместо свадебного платья – рабочий наряд

Для свадьбы Амийра выбрала медицинский наряд. Она подчеркнула, что работа в больнице – важная часть их с Миладом жизни.

Мы наслаждаемся этой частью нашей жизни так же, как мы любим путешествовать, отправляться в глобальные миссии по охране здоровья и пробовать кухни со всего мира,

– рассказала Амийра.

Как Амийра собиралась на свою свадьбу: смотрите видео

Чтобы повеселиться, она дополнила образ фатой. А Милад принес любимой букет ее любимых цветов. Расписка прошла довольно быстро. Амийра заметила, что они с уже мужем позволили себе устроить романтический обед. Пара наслаждалась корейской кухней.