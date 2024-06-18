Звичайно, згодом пара провела розкішну церемонію, на яку запросили близько 200 гостей. Однак того дня, коли потрібно було зареєструвати шлюб, Амійра мала дуже напружений графік. Наречена вирішила нічого не скасовувати й поєднати роботу та весілля.

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Амійра зізналася, що ситуація не була стресовою для неї. Натомість вона зосередилася на тому, аби все минуло вдало.

Замість весільної сукні – робоче вбрання

Для весілля Амійра обрала медичне вбрання. Вона наголосила, що робота у лікарні – важлива частина їхнього з Міладом життя.

Ми насолоджуємося цією частиною нашого життя так само, як ми любимо подорожувати, вирушати в глобальні місії з охорони здоров'я та пробувати кухні з усього світу,

– розповіла Амійра.

Як Амійра збиралася на своє весілля: дивіться відео

Щоб повеселитися, вона доповнила образ фатою. А Мілад приніс коханій букет її улюблених квітів. Розписка минула доволі швидко. Амійра зауважила, що вони з вже чоловіком дозволили собі влаштувати романтичний обід. Пара насолоджувалася корейською кухнею.