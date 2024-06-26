"Моя королева": как Цыганков стал главным романтиком украинского футбола

Виктор Цыганков крайне редко делится деталями личной жизни. В то же время его публикации о семейной жизни поклонники всегда встречают овациями.

Любимую Роману Виктор трогательно называет my Queen. В 2023 году влюбленные отпраздновали 5-ю годовщину вместе. Love 24 рассказывает, что известно об их истории любви.

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"Спасибо, что ты есть в моей жизни"

Долгое время СМИ публиковали новости о том, что Виктор находится в отношениях с таинственной красавицей. Впоследствии стало известно, что девушку зовут Романа. Она – из Винницы и училась в США.

В 2021 году Виктор опубликовал трогательное видео, которое подписал "любимая, спасибо, что ты есть в моей жизни". В том же году пара полетела отдыхать на Мальдивах. В райской атмосфере Виктор сделал предложение руки и сердца. Романа ответила заветное "да". Виктор опубликовал трогательные фотографии и заметил, что "все только начинается".



Романтические кадры после признания / Фото из инстаграма Виктора Цыганкова

Свадьба состоялась в июне 2022 года в Киеве. К тому времени уже продолжалось полномасштабное вторжение России в Украину. За несколько часов до свадьбы россияне атаковали украинскую столицу. А уже вскоре после публикации свадебных кадров Виктор публиковал видео жутких разрушений: россияне нанесли удары по их с Романой родной Виннице.

В марте 2023 года у супругов родился сын Леон. Виктор и Романа опубликовали теплые фото с малышом.



Счастливая семья / Фото из инстаграма Виктора Цыганкова

Виктор продолжает делиться счастливыми кадрами в сети. Он трогательно и романтично признается в любви жене.