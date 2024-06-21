Лорак была готова бросить все: что известно о бурной личной жизни Сергея Реброва

Сергей Ребров уже длительное время находится в счастливом браке. Его второй женой стала женщина по имени Анна. Долгое время они держали свои отношения в тайне. Однако сейчас известно, что супруги воспитывают двух сыновей.

Для Реброва это – второй брак. Кроме того, длительное время поклонники обсуждали его якобы роман с предательницей Ани Лорак. В то время она жила в Украине. Love 24 рассказывает, что известно о личной жизни Реброва.

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Первый брак завершился трагедией

Первой женой Реброва была женщина по имени Людмила. Однажды она рассказала, что у них с Ребровым фактически не было так называемого "конфетного периода". Пара почти сразу начала жить вместе. Брак продлился около 15 лет. У супругов родился сын Дмитрий. Ребров редко делился деталями личной жизни. Известно, что Людмила переехала с ним в Лондон, а впоследствии супруги вместе вернулись в Украину.

Интересно, что еще в детстве Людмила, которая занималась гимнастикой, решила, что ни за что не станет женой футболиста. Однако судьба распорядилась иначе.



Людмила Реброва / Фото из сети

Иногда СМИ писали о проблемах в браке. Однако супруги оставались вместе до 2013 года. Тогда Людмила попала в ДТП. По одной из версий, она врезалась в "Жигули". Погибла 19-летняя беременная девушка. Людмила переехала в Лондон. Ее брак с Ребровым распался.

Слухи о романе с Лорак

Долгое время украинцы обсуждали возможный роман Реброва с одиозной Ани Лорак. Это вроде бы происходило во время его брака с Людмилой. Ходили слухи, что они познакомились в Лондоне. Сначала это была дружба, а потом вроде бы вспыхнули чувства. Поговаривают: предательница Лорак настолько влюбилась, что была готова бросить все. Однако, по слухам, Ребров не был готов расстаться с Людмилой.



Реброву приписывали роман с Лорак / Фото из соцсети изменщицы

Судьбоносное знакомство на берегу Днепра

Со второй женой – Анной – Ребров познакомился в очень романтической атмосфере. Судьбоносная встреча состоялась на берегу Днепра во время отдыха. Впоследствии Анна рассказала, что это напоминало лагерь для взрослых. Очевидно, между будущими влюбленными сразу возникла "химия". Сергей пригласил Анну покататься на квадроциклах. Адреналин от этих мгновений Анна запомнила навсегда.

Я не сразу узнала, что он – легенда украинского футбола. Мне кажется, что мы не просто так познакомились. Где-то за месяц или за два до нашей встречи я ехала в автобусе из университета и отправила Вселенной запрос, что я так хочу любить и быть любимой,

– призналась Анна.



Супруги воспитывают двух сыновей / Фото из инстаграма Анны Ребровой

Некоторое время пара скрывала свои отношения. Однако впоследствии таки стало известно: влюбленные поженились. Сейчас супруги воспитывают двух сыновей. Анна развивает свой ютуб-канал.