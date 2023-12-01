Два слова, которые могут убить секс в ваших отношениях

С появлением детей сексуальная жизнь пар меняется. Вам нужно прилагать больше усилий, чтобы побыть только вдвоем. Однако есть кое-что, что может еще больше усугубить секс в отношениях.

Есть два слова, которые часто используют мужчины и женщины, у которых есть дети. На самом деле они не понимают, насколько вредят сами себе.

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Как лучше не называть своего партнера

Мужчина и женщина, которые зовут друг друга "мама" и "папа" очень быстро начинают спать в разных комнатах. Они могут даже не замечать, как из-за разговоров с детьми начинают называть своего партнера уже не по имени, а "папа" или "мама". Это оказывает большое влияние на подсознание и уменьшает сексуальное влечение. Никто не желает спать с родителями.

Многие не осознают, что когда у них рождаются в отношениях дети, они становятся родителями во всех формах и всегда. Именно это и влияет на секс.

У вас практически не осталось желания. Когда вы даете друг другу родительские титулы, вы предоставляете друг другу родительское настроение,

– объяснила терапевт Мариса Пер.



Как людям, у которых есть дети, не убить свою сексуальную жизнь / Фото Edward Eyer, Pexels

Поэтому очень важно не забывать, что для своего партнера вы, прежде всего, любимый человек. Разделение ролей поможет вам оставаться страстными любовниками в постели.

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Кстати, по словам Пер, запрет на употребление слов "мама" и "папа" касается и тех пар, которые имеют домашних любимцев. Ведь милое прозвище, которое вы даете любимому человеку, на самом деле может уменьшить сексуальную связь между вами.