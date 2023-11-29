История неудачной помолвки произошла еще в 2013 году. Тиффани понадобилось целых 10 лет и около 10 тысяч долларов на терапию, чтобы наконец-то заговорить об этом.

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Измены бойфренда продолжались 2 года

Тиффани была очень влюблена в Си Джей. В тот день они с юношей были в Орландо, штат Флорида. Си Джей решил поучаствовать в шоу "Фактор страха", которое транслировали в прямом эфире. Тиффани держала в руках его телефон и снимала все на видео.

В середине шоу Си Джей на всю страну спросил у Тиффани, выйдет ли она за него замуж. Девушка еще не успела испытать радости, как именно в тот момент на телефон любимого пришло сообщение: "Ладно, иди и женись на ней! Она безопасный выбор для тебя". А дальше в сообщении неизвестная женщина критиковала последний секс Си Джея.

В этот момент мир Тиффани перевернулся вверх дном. Впоследствии она узнала, что ее парень имел тайные сексуальные отношения с авторкой сообщения все 2 года, которые они были вместе.

Лучший момент в моей жизни превратился в худший,

– рассказала девушка.

Поскольку за предложением руки и сердца наблюдало много зрителей, Тиффани собралась с силами, улыбнулась и ни слова не обмолвилась о том, что только узнала. Она приняла кольцо с бриллиантом, а только потом сказала, что знает об измене.

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Си Джей не возражал, а стал сразу просить прощения и еще одного шанса. Тиффани была очень влюблена, поэтому простила жениха. Однако отношения завершились через 2 месяца, ведь девушка постоянно думала об измене любимого. Даже роскошное кольцо вызывало у него только негативные эмоции.

Она решила рассказать свою историю, чтобы доказать другим женщинам, что ужасные предложения случаются, но им нужно это пережить.

Кстати, раньше мы писали историю девушки, которая 8 лет ожидала помолвки, но момент предложения оказался ужасным. Теперь она никак не может пережить это и даже думает об отмене свадьбы. Что не так сделал ее жених – читайте здесь.