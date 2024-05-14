Она сделала первый шаг: как Елена и Тарас Тополя стали одной из самых крепких пар шоубиза

Елена Тополя (известная как Alyosha) во вторник, 14 мая, празднует свой 38-й День рождения. Уже более 10 лет певица счастлива в браке с фронтменом группы "Антитела" Тарасом Тополей.

Из-за полномасштабной войны России с Украиной супругам пришлось пережить длительную разлуку. Ради безопасности детей Елена уехала в США, а Тарас ушел добровольцем на фронт. Однако пара прошла испытания и сохранила собственное счастье. Love 24 рассказывает, что известно об их истории любви.

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От лучших друзей до счастливых супругов

Говорят, что отношения, которые начались с дружбы, – имеют все шансы стать крепкими и очень счастливыми, ведь люди уже хорошо узнали друг друга. Елена и Тарас дружили около полугода. Им было очень комфортно вместе проводить время и разделять на двоих яркие моменты. Впоследствии Елена призналась: ее привлекло то, как Тарас воспринимает мир, его мысли, его взгляды.

В конце концов, Елена поняла, что чувствует нечто большее, чем должна была бы к другу. Она не ждала первого шага со стороны Тараса и сама заявила о своих чувствах. Лена заметила: "если ты за – давай что-то попробуем". Для себя она уже приняла решение: даже если Тарас ответит "нет", они все равно останутся друзьями, потому что это общение – слишком ценное, чтобы его потерять.

Однако Тарас сказал "да". Сначала отношения двух звезд были тайными. Однако когда Елена узнала, что беременна, влюбленные наконец рассекретили свое счастье.

Свадьбу Тарас и Елена отпраздновали через несколько месяцев после рождения сына Романа. Влюбленные прекрасно провели время в кругу ближайших, а потом поехали домой кормить первенца.



Свадьба влюбленных / Фото из инстаграма Елены Тополи

На протяжении лет влюбленные наслаждались каждым днем вместе. Они строили свои карьеры, создавали музыку и коллекционировали совместные счастливые моменты. В 2015 году у супругов родился сын Марк. В 2020 году Тарас и Елена стали родителями дочери Марии. Казалось, что впереди – только счастье. Однако 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

Тарас вступил в ряды ТРО. Елена призналась, что если бы не дети, пошла бы на фронт и была бы рядом с любимым. Долгое время супруги не виделись. Только летом 2022 года Елена прилетела в Киев и пошла с Тарасом на свидание. Окончательно в Украину она с детьми вернулась в 2023 году.



Елена с Тарасом на свидании в Киеве / Фото из инстаграма Елены Тополи

Впоследствии в интервью Тополя рассказал, что им удалось сохранить с женой доверительные отношения. Он признался, что Елена даже имеет пароль от его телефона. Однако, конечно, не для того, чтобы следить, а просто, чтобы что-то найти, посмотреть какое-то фото и тому подобное.

По возвращении в Украину Елена рассказала, что ревновала мужа, когда была в США. В то же время им удалось сохранить свое счастье. Тарас отметил: самое главное, чтобы в паре не исчезало общение. Потому что в большинстве случаев все-таки есть "возможность выйти на связь, поговорить, выразить свои чувства и мысли, поддержать друг друга".