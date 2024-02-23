"Пташка" оберегает свою историю любви и редко делится деталями. Известно, что Екатерина и Ярослав обороняли Мариуполь от российских оккупантов.

Обратите внимание "Пташка" с "Азовстали" показала щемящее видео с женихом, который погиб на войне

Ярослав очень хотел жениться на Екатерине. В то же время девушка говорила, что еще будет время, после войны.

Когда Екатерина думала, что они, вероятнее всего, уже не выйдут из блокады Мариуполя, она очень хотела встретиться с Ярославом и сказать ему заветное "да". По просьбе любимой Ярослав дважды приезжал к ней. Однако ни разу не застал ее. Екатерина отвозила раненого собрата в госпиталь.

Ярослав погиб, спасая побратима. Он так и не узнал, что Екатерина готова выйти за него замуж.

В День рождения любимого "Пташка" щемяще почтила его

Екатерина опубликовала фото любимого. Она заметила, что с этой фотографией засыпая каждую ночь, истекая кровью и прощаясь с жизнью в Мариуполе. А город тогда также истекал кровью, не менее, чем тело и сердце "Пташки".

Военная признается: она ненавидит всех, кто говорит, что она – молодая и найдет другого. Екатерина рассказала, что сравнивает всех с Ярославом и убегает.

Ты самый лучший. Ты со мной. Ты – это я. Самый прекрасный человек в моей жизни и этом бессмысленном мире. Единственный смысл, кроме борьбы. Спасибо, что дал возможность попрощаться. Спасибо, что помогал и давал все, о чем просила. Спасибо, что освободил и спас. Спасибо, что ты был, есть и будешь самым нежным теплом и надежной опорой, верой и силой. Ты сделал меня мной, – написала "Пташка".

Она призналась Ярославу в любви и поблагодарила, что спасает. Также Екатерина поздравила любимого с его Днем рождения.