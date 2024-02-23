"Пташка" оберігає свою історію кохання й рідко ділиться деталями. Відомо, що Катерина та Ярослав обороняли Маріуполь від російських окупантів.

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Ярослав дуже хотів одружитися з Катериною. Водночас дівчина казала, що ще буде час, після війни.

Коли Катерина думала, що вони, найімовірніше, вже не вийдуть з блокади Маріуполя, вона дуже хотіла зустрітися з Ярославом й сказати йому заповітне "так". На прохання коханої Ярослав двічі приїжджав до неї. Однак жодного разу не застав її. Катерина відвозила пораненого побратима в госпіталь.

Ярослав загинув, рятуючи побратима. Він так і не дізнався, що Катерина готова вийти за нього заміж.

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Катерина опублікувала фото коханого. Вона зауважила, що з цією світлиною засинаючи щоночі, стікаючи кров'ю та прощаючись з життям у Маріуполі. А місто тоді також стікало кров'ю, не менше, аніж тіло й серце "Пташки".

Військова зізнається: вона ненавидить усіх, хто каже, що вона – молода й знайде іншого. Катерина розповіла, що порівнює усіх з Ярославом й тікає.

Ти найкращий. Ти зі мною. Ти – це я. Найпрекрасніший чоловік в моєму житті і цьому безглуздому світі. Єдиний сенс, окрім боротьби. Дякую, що дав можливість попрощатись. Дякую, що допомагав і давав все, про що просила. Дякую, що звільнив і врятував. Дякую, що ти був, є і будеш найніжнішим теплом та найнадійнішою опорою, вірою та силою. Ти зробив мене мною, – написала "Пташка".

Вона зізналася Ярославу у коханні й подякувала, що рятує. Також Катерина привітала коханого з його Днем народження.