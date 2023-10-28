Прицепить свой вагон: Джулия Робертс делится секретами успешного брака

Одна из самых известных киноактрис мира, звезда культового фильма "Красотка" Джулия Роберст сегодня отмечает свой день рождения. Актрисе исполнилось 56 лет, из них она 21 год в браке с кинооператором Даниэлем Модером.

Их называют самой крепкой звездной парой. Но свои отношения они почти никогда не выносили на экраны. Итак, какая история объединяет Джулию и Даниэля – читайте дальше.

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Тайная свадьба

Жаркий поцелуй и краткая подпись: "Настоящая любовь" – такое фото Джулия Робертс опубликовала 4 июля в своем Инстаграме. Именно в этот день она с мужем Даниэлем Модером отметила 21 годовщину брака.

Они познакомились в 2002 году на съемках фильма "Мексиканец". Интересно, что и Робертс, и Модер были в то время в отношениях. Джулия встречалась с актером фильма "Мисс Конгениальность" Бенджамином Бреттом, а Даниэль был женат на визажистке Вере Стеймберг.

Он разобрался со своими отношениями отдельно от меня, а я со своими отдельно от него. Пожалуй, это окончательная причина, почему мы влюбились друг в друга и до сих пор вместе,

– призналась актриса в интервью Опре Уинфри.

Даниэль сделал предложение любимой с изумрудным кольцом стоимостью 4 тысячи долларов. В СМИ иронично отмечали, что это достаточно дешево, поскольку речь идет о свадьбе знаменитостей.

Кстати, о самом праздновании. Влюбленные до последнего держали церемонию в тайне. 4 июля 2002 года они пригласили своих друзей на ранчо Даниэля Модера просто отпраздновать День Независимости. А уже в полночь Джулия и Даниэль удивили присутствующих фонариками в небе, лепестками роз на земле и скромными обетами любви.

"Эти два человека глубоко влюблены", – комментировал дизайнер Майкл Денисое. Он создал для Робертс нежно-розовое платье с жемчугом и расписанными вручную цветами.

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Через два года пара рассказала, что ждет появления близнецов. А еще через два ошеломляет новостью о новом пополнении в семье. Сейчас Джулия и Даниэль воспитывают троих детей.

Совместная работа

Джулия и Даниэль часто появлялись вместе на красных дорожках. Вместе они также работали над несколькими фильмами. В частности, "Секрет в их глазах".

"Это было здорово. Он – мой любимый человек на планете, поэтому я люблю проводить время вместе с ним и мне нравится то, как он работает", – делилась Робертс.

Актриса рассказывала, что идеальный для нее день тот, который она провела вместе со своей семьей. Робертс очень больно воспринимает какие-то слухи об их браке с Дэнни.

Это вредит моим чувствам, потому что я горжусь своим браком,

– отмечала она.

Секрет отношений

Одним из секретов успешного и долговременного брака для Джулии Робертс есть простое правило: говорить одно и придерживаться этого. Поддерживать отношения на расстоянии им с Дэнни помогают письма.

Это то, что мы делали всегда. Первое его письмо состояло из семи страниц. И я до сих пор его храню. Когда-нибудь я покажу его своей дочери. Жизнь, которую мы построили с мужем и детьми – самая лучшая. Невероятное чувство возвращаться домой в конце дня,

– делилась женщина.

Ну а еще один приятный секрет – поцелуи. "Никогда не прекращайте целоваться", – советовала Джулия в день 20-летия брака с любимым.

Лучшим решением в моей жизни было прицепить свой вагон к поезду Даниэля Модера,

– шутливо добавляла Джулия Робертс.