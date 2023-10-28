Їх називають найміцнішою зірковою парою. Але свої стосунки вони майже ніколи не виносили на екрани. Тож, яка історія об'єднує Джулію та Даніеля – читайте далі.

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Таємне весілля

Палкий поцілунок і короткий підпис: "Справжнє кохання" – таке фото Джулія Робертс опублікувала 4 липня у своєму Інстаграмі. Саме цього дня вона з чоловіком Даніелем Модером відзначила 21-у річницю шлюбу.

Вони познайомилися у 2002 році на зйомках фільму "Мексиканець". Цікаво, що і Робертс, і Модер були на той час у стосунках. Джулія зустрічалася з актором фільму "Міс Конгеніальність" Бенджаміном Бреттом, а Даніель був одружений з візажисткою Вірою Стеймберг.

Він розібрався зі своїми стосунками окремо від мене, а я зі своїми окремо від нього. Мабуть, це остаточна причина, чому ми закохалися одне в одного і досі разом,

– зізналася акторка в інтерв'ю Опрі Вінфрі.

Даніель зробив пропозицію коханій із смарагдовою обручкою вартістю 4 тисячі доларів. У ЗМІ іронічно зазначали, що це досить дешево, оскільки йдеться про весілля знаменитостей.

До речі, про саме святкування. Закохані до останнього тримали церемонію у таємниці. 4 липня 2002 року вони запросили своїх друзів на ранчо до Даніеля Модера просто відсвяткувати День Незалежності. А вже опівночі Джулія та Даніель здивували присутніх ліхтариками у небі, пелюстками троянд на землі і скромними обітницями кохання.

"Ці двоє людей глибоко закохані", – коментував дизайнер Майкл Денісое. Він створив для Робертс ніжно-рожеву сукню з перлами та розписаними вручну квітами.

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За два роки пара розповіла, що чекає на появу близнюків. А ще за два приголомшує новиною про нове поповнення у родині. Тож зараз Джулія та Даніель виховують трьох дітей.

Спільна робота

Джулія та Даніель часто з'являлися разом на червоних доріжках. Спільно вони також працювали над кількома фільмами. Зокрема, "Секрет у їхніх очах".

"Це було чудово. Він – моя улюблена людина на планеті, тож я люблю проводити час разом з ним і мені подобається те, як він працює", – ділилася Робертс.

Акторка розповідала, що ідеальний для неї день той, який вона провела разом зі своєю родиною. Робертс дуже боляче сприймає якісь чутки щодо їхнього шлюбу з Денні.

Це шкодить моїм почуттям, тому що я пишаюся своїм шлюбом,

– відзначала вона.

Секрет стосунків

Одним із секретів успішного і довготривалого шлюбу для Джулії Робертс є просте правило: говорити одне і дотримуватися цього. Підтримувати стосунки на відстані їм із Денні допомагають листи.

Це те, що ми робили завжди. Перший його лист складався із семи сторінок. І я досі його зберігаю. Колись я покажу його своїй доньці. Життя, яке ми побудували з чоловіком і дітьми – найкраще. Неймовірне відчуття повертатися додому в кінці дня,

– ділилася жінка.

Ну а ще один приємний секрет – поцілунки. "Ніколи не припиняйте цілуватися", – радила Джулія у день 20-ї річниці шлюбу з коханим.

Найкращим рішенням у моєму житті було причепити свій вагон до потяга Даніеля Модера,

– жартівливо додавала Джулія Робертс.