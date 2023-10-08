Чувствовала себя марионеткой, – актриса Джулия Фокс рассказала о своем романе с Канье Вестом

Жизнь известных звезд всегда привлекает внимание общества. Американская актриса и модель Джулия Фокс недавно раскрыла детали своего кратковременного романа с рэпером Канье Вестом.

По словам самой Фокс, 46-летний рэпер использовал ее как марионетку. Их роман длился всего месяц, в начале 2022 года.

К слову Невероятный вид: Шэрон Стоун поразила откровенной фотографией 18+

Что известно об отношениях Джулии Фокс и Канье Веста

33-летняя Фокс решила рассказать об этом эфемерном романе в своем мемуаре Down the Drain. Актриса призналась, что в самом начале их знакомства она почувствовала, что Канье Вест "настраивает" ее против своей бывшей жены Ким Кардашьян, от которой рэпер воспитывает четырех детей.

Эксперименты вносят разнообразие в сексуальную жизнь, но обращайте внимание на качество контрацепции. Да, продукция Durex® проходит тестирование электроникой и испытание на качество. Все, чтобы вы чувствовали себя безопасно.

Ни одно из средств контрацепции не гарантирует 100% защиту от беременности и ЗППП. *Реклама медицинского изделия. Презервативы из синтетического латекса с силиконовой смазкой DUREX Real Feel (натуральные ощущения), 3 шт. и 12 шт. Сертификат соответствия №UA.TR.098.0016-15. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Кажется, Фокс поначалу верила, что она может помочь урегулировать сложную ситуацию, но быстро поняла, что ее используют как марионетку.

Я думала, что в конце концов помогу опасной ситуации, но очень быстро узнала, что меня используют в виде оружия,

– рассказала Джулия Фокс.

По ее словам, она "действительно понимала" Канье Веста на внутреннем уровне и надеялась, что их роман "может быть чем-то реальным", но он не относился к ней так, как она надеялась. Фокс признала, что отношения были далеки от того, о которых она мечтала: "Я просто чувствовала себя его маленькой марионеткой".

Что касается продолжительности их романа, то Фокс и Канье Вест встречались недолго, но даже этот короткий период отношений мешал Джулии Фокс в достижении определенных целей и мечтаний. "Я точно знаю, что хотела определенных вещей, но не могла этого сделать из-за отношений с Канье. Это как-то дико", – добавила актриса.

После разрыва отношений с Канье Вестом Джулия Фокс решила взять паузу в своей личной жизни и сфокусироваться на воспитании своего двухлетнего сына Валентино, которого она воспитывает вместе с бывшим мужем Петром Артемьевым. "Этого романтического представления о мужчинах больше не существует", – сказала Джулия Фокс.

Напомним, в конце 2021 года, после длительных раздумий и слухов, известная светская львица Ким Кардашян решила подать на развод с известным рэпером Канье Вестом. В юридических документах было указано, что существуют некоторые разногласия, которые повлияли на их брак, и процесс развода стал необратимым. В ноябре 2022 года было объявлено об официальном разводе.