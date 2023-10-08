По словам самой Фокс, 46-летний рэпер использовал ее как марионетку. Их роман длился всего месяц, в начале 2022 года.
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Что известно об отношениях Джулии Фокс и Канье Веста
33-летняя Фокс решила рассказать об этом эфемерном романе в своем мемуаре Down the Drain. Актриса призналась, что в самом начале их знакомства она почувствовала, что Канье Вест "настраивает" ее против своей бывшей жены Ким Кардашьян, от которой рэпер воспитывает четырех детей.
Кажется, Фокс поначалу верила, что она может помочь урегулировать сложную ситуацию, но быстро поняла, что ее используют как марионетку.
Я думала, что в конце концов помогу опасной ситуации, но очень быстро узнала, что меня используют в виде оружия,
– рассказала Джулия Фокс.
По ее словам, она "действительно понимала" Канье Веста на внутреннем уровне и надеялась, что их роман "может быть чем-то реальным", но он не относился к ней так, как она надеялась. Фокс признала, что отношения были далеки от того, о которых она мечтала: "Я просто чувствовала себя его маленькой марионеткой".
Что касается продолжительности их романа, то Фокс и Канье Вест встречались недолго, но даже этот короткий период отношений мешал Джулии Фокс в достижении определенных целей и мечтаний. "Я точно знаю, что хотела определенных вещей, но не могла этого сделать из-за отношений с Канье. Это как-то дико", – добавила актриса.
После разрыва отношений с Канье Вестом Джулия Фокс решила взять паузу в своей личной жизни и сфокусироваться на воспитании своего двухлетнего сына Валентино, которого она воспитывает вместе с бывшим мужем Петром Артемьевым. "Этого романтического представления о мужчинах больше не существует", – сказала Джулия Фокс.
Напомним, в конце 2021 года, после длительных раздумий и слухов, известная светская львица Ким Кардашян решила подать на развод с известным рэпером Канье Вестом. В юридических документах было указано, что существуют некоторые разногласия, которые повлияли на их брак, и процесс развода стал необратимым. В ноябре 2022 года было объявлено об официальном разводе.