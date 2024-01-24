Звезда сериала "Как я встретил вашу маму" Джош Рэндор впервые женился: фото зимней свадьбы

49-летний актер Джош Рэндор наконец-то женился. Его избранницей стала клиническая психология Джордана Джейкобс.

Джош Рэндор прославился благодаря роли Теда Мосби в сериале "Как я встретил вашу маму". Удивительно, но жизнь Рэндора похожа на жизнь героя, которого он сыграл.

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Джош Рэндор долго искал "одну-единственную"

Тед Мосби был романтиком, мечтавшим встретить настоящую любовь. Он потратил много лет и встречался со многими женщинами, прежде чем встретил "ту самую". У Джоша все так же – у него был роман с актрисами Марисой Томей, Джулией Джонс, Минкой Келли и Линдси Прайс. Однако на брак Рэндор не решался.

Лишь когда он встретил Джордану, то понял, что хочет провести с ней всю свою жизнь.

Правда в том, что я не женился до сих пор, потому что ждал тебя,

– сказал актер любимой в своей свадебной клятве.

Свадьба была действительно сказочной

Влюбленные поженились несколько недель назад в имении Cedar Lakes Estate в Гудзоновой долине. О радостной новости Джош сообщил в своем инстаграме: "Я женился! Две недели назад. В "легкую" метель. Это были невероятные снежные выходные, полные блаженства".

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Он поблагодарил всех людей, которые работали над тем, чтобы сделать праздник непревзойденным.

Но больше всего я благодарен Джордане. Я не могу поверить, что мне так повезло, что я могу назвать эту замечательную женщину своей женой,

– написал Джош.

Церемония у молодоженов была невероятной. Снег прибавил романтики в атмосферу и сказочности в декор. Даже на фото видно, что муж и жена сияют от счастья.

Актер познакомился со своей будущей женой в феврале 2022 во время сеанса саунд-медитации. Он признался, что это была любовь с первого взгляда.