По данным СМИ, Депп встретил новую любовь впервые после развода с актрисой Эмбер Херд. Между тем поклонники заявили, что россиянка Юлия – "копия Эмбер".

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Что известно о новых отношениях Деппа

Деппа и россиянку заметили в Лондоне. Их заметили на вертолетной площадке. Сообщают, что именно оттуда пара отправилась на романтическое свидание. По данным росСМИ, девушку зовут Юлия. Она владеет косметологической клиникой в Праге и, очевидно, там живет. Это так типично для россиян: не хотеть оставаться на территории своей страны-агрессора.



Джонни и россиянка / Фото РосСМИ

Отмечают, что впервые Деппа и россиянку заметили вместе еще два года. Однако с тех пор их отношения вышли на новый уровень. Говорят, что Депп сейчас – очень счастлив. Однако, можем прогнозировать, что ненадолго, потому что, как известно, худшее, что можно сделать для своей личной жизни – начать встречаться с россиянкой.

Стоит заметить, что ранее Депп состоял в браке с Эмбер Херд. Отношения завершились масштабным скандалом и судебным процессом. Кроме того, Депп длительное время находился в отношениях с Ванессой Паради.