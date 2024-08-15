Счастливая мать и жена: что известно о личной жизни Дженнифер Лоуренс, которой исполнилось 34

Американская актриса Дженнифер Лоуренс 15 августа празднует свой 34-й день рождения. Сейчас у нее есть все – успешная карьера, мировая слава, любящий муж и ожидаемый ребенок. Счастью Джен можно только позавидовать.

О романах актрисы до встречи с любовью всей ее жизни – директором художественной галереи Куком Мерони – рассказывает Love 24.

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5-летние отношения с Николасом Холтом

Во время съемок фильма "Люди Икс: Первый класс" в 2010 году Лоуренс познакомилась с коллегой из Великобритании Николасом Холтом. В фильме актер сыграл роль "Хенка" Маккоя. Между девушкой и парнем быстро возникла "химия" и они начали встречаться. В 2013 году пара ненадолго разошлась, но потом снова соединилась. В общем отношения актеров длились 5 лет.

Лоуренс разошлась с Холтом примерно в то же время, когда завершила съемки в последнем фильме трилогии "Голодные Игры". Актриса чувствовала себя растерянной и потерянной, ведь и Николас, и фильм были важными частями ее жизни.

Кто я без этих фильмов? Кто я без этого мужчины?

– говорила Дженнифер в интервью ABC News.

Бывшие любовники остались в хороших отношениях и продолжили совместную работу в следующих частях фильма "Люди Икс".

Крис Мартин с Coldplay

После разрыва с Холтом Джен закрутила роман с фронтменом группы Coldplay Крисом Мартином. Это произошло через 5 месяцев после того, как бывшая жена Криса – актриса Гвинет Пэтлроу – подала на развод. Инсайдеры говорили, что Мартин сходит с ума от Лоуренс. Однако их отношения продлились всего несколько месяцев.

Причиной разрыва якобы стал напряженный график певца.

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Старший на 22 года Даррен Аронофски

В 2016 году актриса влюбилась в старшего на 22 года кинорежиссера и сценариста Даррена Аронофски. Разница в возрасте не стала помехой их отношениям. Пара, которая сначала скрывала свои отношения, была вместе в течение года.

"Любимый человек на планете" – Кук Мерони

Со своим будущим мужем Дженнифер познакомилась через общего друга в 2018 году. Через несколько месяцев Кук Марони сделал актрисе предложение, и она сразу согласилась.

Он мой лучший друг. Я хочу юридически связать его с собой навсегда. К счастью, документы для этого существуют. Вы находите своего любимого человека на планете, и думаете: "Ты не можешь уйти!",

– сказала в интервью Лоуренс.

Влюбленные женились в роскошном особняке, а на свадьбу пригласили мировых знаменитостей – Адель, Крис Дженнер и Эми Шумер.



Дженнифер Лоуренс на прогулке с Куком Мерони в 2023 году / Фото Getty Images

После двух лет брака у Джен и Кука родился сын. Мальчика назвали Сай – в честь одного из любимых художников Кука – Сая Твомби. Лоуренс призналась, что именно благодаря материнству узнала, что может так сильно любить своего ребенка и мужа.