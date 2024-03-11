Двухметровый парень показал, что делает со своей 155-сантиметровой девушкой: видео завирусилось

Настоящей любви все ровно на возраст, рост или другие различия людей. Этот тезис доказали американская пара Эшлин и Дилан, ведь девушка ниже своего бойфренда более чем на полметра.

Убирать дом очень удобно

Рост Эшлин – 155 сантиметров, а Дилана – 210. Хотя Эшлин и едва достигает груди бойфренда, это не мешает им быть счастливыми.

Читайте также Влюбленные и гениальные: как сложилась жизнь у супружеских пар, которые оба выигрывали "Оскар"

На самом деле Эшлин и Дилан очень мило выглядят. Девушка – как настоящая дюймовочка возле своего любимого, который занимается баскетболом. Такое значительное визуальное отличие вызывает внимание незнакомых людей, поэтому пара решила снять несколько видео о своей жизни.

На одном ролике Дилан показал, что делает со своей крошечной девушкой. Парень поднимает Эшлин, чтобы та могла увидеть все неизвестные для нее места в квартире – полки шкафов, люстру и вентиляцию. Кроме того, паре удобно вытирать пыль в труднодоступных местах – ведь Дилан просто держит Эшлин, пока она протирает поверхности влажной тряпкой.

Плюсы большой разницы в росте: видео

Но больше всего просмотров набрало видео, на котором Эшлин рассказывает, что нашла "большого парня", о котором поет американская исполнительница SZA. Ролик уже посмотрели почти 45 миллионов пользователей.

Смотрите видео о паре, которое стало вирусным в сети:

Так благодаря своей разнице в возрасте Эшлин и Дилан уже стали звездами интернета. Хотя многие люди и отметили, что они очень милые, но большинство, как это уже традиционно для соцсетей, были токсичными и писали саркастические комментарии.