Муж платит своей младшей на 23 года жене 100 долларов еженедельно за работу по дому

28-летняя Алиса очень счастлива в браке с 51-летним Томом. Женщина осуществила свою мечту – уволилась с работы, чтобы посвятить свое свободное время уходу за домом и обустройству быта. За это она получает плату от любимого.

Лучшая работа

Алиса и Том познакомились на работе. В то время женщина еще работала и училась в университете.

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После помолвки Алиса решила, что будет сидеть дома и заниматься домашними делами. Пока Том ежедневно проводит на работе по 10 часов, его жена ухаживает за домом. Женщина убирает, готовит кушать и кайфует от этого.

После свадьбы Алиса даже избавилась от своих кредитных карточек и банковских счетов. Теперь "зарплату" женщине платит Том – 100 долларов каждую неделю.

Это лучшая работа, которую я когда-либо имела,

– сказала женщина.

Алисе гораздо больше нравится быть домохозяйкой, чем ходить на работу. Женщина ощущает себя на работе "рабыней", а дома она чувствует, что ее старания ценят. Кроме того, Том не собирается ее "увольнять".

Пару часто критикуют

Хотя супруги счастливы, но не все понимают их отношения. Незнакомцы в сети часто критикуют Алису и Тома за их разницу в возрасте и стереотипное разделение ролей. В то же время Алиса пытается донести до женщин мысль – каждый может заниматься тем, что приносит ему радость. Для этого она даже создала канал в ютубе.

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Я просто хочу, чтобы женщины знали, что у них есть другие варианты,

– объяснила Алиса.

Том добавил, что он счастлив, что может обеспечивать свою жену и его совсем не беспокоит то, что она не ходит на работу.