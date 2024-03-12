"Папа ее не ценит": дочь придумала подарок на День матери – найти маме бойфренда

Дочь придумала способ, как порадовать свою маму на День матери, но нарвалась на хейт в сети. Все потому, что девушка планирует зарегистрировать маму на сайте для знакомства, хотя та все еще замужем за ее отцом.

Дочь решила вмешаться в отношения родителей

Дочь очень жалеет свою мать и считает ее несчастливой в браке. Этой историей девушка поделилась на онлайн-форуме и попросила совета у пользователей.

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По словам девушки, ее родители женаты уже много лет, но сейчас их отношения несчастливы. Супруги практически не разговаривают друг с другом. Отец все время проводит у телевизора и не дает маме смотреть то, что хочет она. Он никогда не благодарит ее за приготовленную еду и вообще не уделяет внимание своей жене.

Моя мама такой веселый и общительный человек, но мой папа и ее брак абсолютно истощают ее. Я чувствую, что она потеряла свою индивидуальность,

– сказала дочь.

Она отметила, что когда-то ее родители были счастливыми, но сейчас зациклились на мелких неприятностях и перестали ценить друг друга.

Поэтому девушка придумала решение этой проблемы. На День матери она хочет сделать маме нестандартный подарок – зарегистрировать ее на сайте для знакомств, чтобы женщина могла закрутить роман. Девушка считает, что ее мама никогда не покинет отца, но такая интрижка поможет оживить их отношения. Она спросила у пользователей их мнение относительно этого плана.

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Девушку раскритиковали в сети

Но люди в комментариях начали отговаривать девушку от этой выходки и спрашивали, не сошла ли она с ума, когда придумала это.

"Вы с ума сошли? Вам действительно нужна помощь, если вы серьезно ставите этот вопрос. Помогите маме и папе, сделав что-то приятное для их брака, а не пытайтесь его разрушить";

"Интрижки бракам не помогают, они их уничтожают. Они разрывают и без того мертвый брак и губят людей. Если бы ваша мама хотела романа, она бы его уже имела."

"Однозначно – нет. Ей не нужно встречаться с другим, потому что это может иметь негативные последствия. В любом случае будьте хорошим ребенком для своей мамы, осыпайте ее любовью, посещайте вместе магазины, путешествуйте и т.д.".

Люди советовали дочери быть внимательнее к обоим родителям и убедить их посетить психолога.