Дочь президента Камеруна показала страстное фото с возлюбленной: в ее стране за это наказывают

Бренда Бия –дочь президента Камеруна –опубликовала фото с возлюбленной. Известно, что это – Лайонс Валенса –бразильская модель.

Кроме того, Бренда оставила трогательное сообщение, посвященное Лайонс. Она заявила, что хочет рассказать о своих чувствах на весь мир.

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Я схожу с ума от тебя, и я хочу, чтобы мир знал,

– заявила Бренда.

Фото вызвало резонанс в сети

Фото вызвало большой резонанс в сети. Все потому, что в Камеруне представителей ЛГБТ-сообщества преследуют и сажают до 5 лет. Такое античеловеческое поведение поддерживает отец Бренды – 91-летний президент страны Поль Бий. Эту должность он занял еще в 1982 году.

В сети отмечают, что Бренда могла бы сделать хоть попытку защитить людей в Камеруне. Потому что сейчас ее каминг-аут выглядит как привилегия богатой и влиятельной девушки. Между тем тысячи представителей ЛГБТ-сообщества вынуждены страдать из-за варварских законов в стране ее отца.

Сейчас Бренда живет за границей. Девушка развивает музыкальную карьеру и активно ведет свой блог. Часто она публикует контент, который активно критикуют в Камеруне.