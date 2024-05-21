Та самая Хейли из Mockingbird: дочь Эминема вышла замуж

Хейли Джейд Скотт – единственная биологическая дочь рэпера Эминема – вышла замуж за Эвана МакКлинтока. Пара состоит в отношениях с 2016 года.

В соцсетях Хейли поделилась первыми кадрами со сказочного праздника. Девушка заметила, что на этой неделе проснулась женой. Известно, что они с Эваном обручились еще в феврале 2023 года. Пара познакомилась в Мичиганском университете, где оба учились.

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Хейли подчеркнула: о лучшем празднике она даже мечтать не могла. На свадьбе было много счастливых слез, смеха, улыбок, объятий.

Мы с Эваном очень благодарны всей семье и друзьям, которые приехали, чтобы поддержать нас и стать частью этой новой главы нашей жизни как мужа и жены,

– рассказала Хейли.



Для свадьбы молодожены выбрали классические наряды / Инстаграм Хейли Джейд Скотт

Гостей восхитил момент, когда во время свадьбы Эминем станцевал с дочкой на танцплощадке, декорированной розами.

Эминем очень гордится дочерью

Хейли признавалась, что они с отцом – очень близки. Рэпер рассказывал, что очень гордится дочкой. Он часто упоминает ее в своем творчестве. В частности, в Mockingbird.

Хейли – единственный биологический ребенок Эминема. Кроме того, у него есть две приемные дочери – Алайн и Уитни. Эминем подчеркивал: "когда я думаю о своих достижениях, чем я больше всего горжусь, я понимаю – тем, какими я воспитал своих детей".