Весь город о них знал, – дочь Бриджит Макрон рассказала, как страдала из-за ее романа с учеником

История любви Эммануэля Макрона и его жены Бриджит очень нетипична. Чувства между ними возникли еще когда будущему президенту Франции было только 15 лет, а Бриджит – 39. Дочь первой леди призналась, как переживала из-за отношений своей матери.

Общество осуждало Бриджит

Из-за романа учительницы и ее ученика трое детей Бриджит Макрон, которая тогда еще была Бриджит Озьер, столкнулись с давлением общества. Больше всего переживала 10-летняя Тифен.

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Как известно, Бриджит была учительницей литературы и театрального искусства в школе, где учился Макрон. Чувства между юношей и женщиной, старше его на 25 лет, вызвали осуждение у общества. Слухи о романе между учительницей и учеником быстро распространялись небольшим французским Амьеном и вскоре о них знали все.

Неприятная атмосфера, в которую попала маленькая Тифен, наносила ей страдания. Вся семья Бриджит в то время переживала сложный период.

Я многое узнала о человеческой природе. Еще не было эры соцсетей, но мы были в маленьком провинциальном городке. Всем все известно,

– сказала Тифен.

Несмотря на критику общества, ее мать и Макрон продолжали свои отношения. По мнению Тифен, это говорит о том, насколько сильной была их любовь. Пара не боялась осуждения, ведь знала, что их чувства – сильнее этого. Благодаря этой истории еще маленькой дочь Бриджит Макрон научилась в жизни обращать внимание только на основное и "не прислушиваться к периферийным шумам".

Заметим, Бриджит пришлось ждать 10 лет прежде чем она вышла замуж за Макрона. Женщина заметила, что делала это ради своих детей. Сейчас первой леди Франции 70 лет, а ее мужу – 46 лет. Своей историей они доказывают, что настоящей любви действительно безразлично на возраст.