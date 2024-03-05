"Тайный агент": экс-полковник США на сайте знакомств слил "женщине из Украины" секретные данные

Дэвид Франклин Слейтер – экс-полковник США – на сайте знакомства познакомился с кем-то, кто на сайте знакомства представился "женщиной из Украины". В романтической переписке мужчина "сливал" тайную информацию.

Когда Слейтер ушел в отставку, он продолжил служить как гражданское лицо. Это предполагало доступ к секретной информации. Ее обсуждали в штаб-квартире Стратегического командования США.

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Как мужчина "сливал" информацию

На сайте знакомств Слейтер познакомился с "женщиной из Украины". Однако никаких подтверждений личности не было. В то же время Слейтер "сливал" ей секретную информацию. Говорится о сводках Страткома.

Слейтер посещал брифинги Страткома США на тему войны России против Украины, которые были обозначены как "совершенно секретные". Затем он передавал секретную информацию через платформу иностранного сайта знакомств его сообщнику, который представлялся женщиной, которая живет в Украине,

– говорится в сообщении.

"Женщина из Украины" часто расспрашивала Слейтера о различных секретах и игриво называла его "мой тайный любовник-информатор" и "мой тайный агент".

Теперь герою-любовнику из переписки грозит серьезное наказание. Его могут лишить свободы на срок до 10 лет. Кем была "женщина из Украины" и с какой целью она узнавала информацию, пока неизвестно.