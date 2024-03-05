Коли Слейтер пішов у відставку, він продовжив служити як цивільна особа. Це передбачало доступ до секретної інформації. Її обговорювали у штаб-квартирі Стратегічного командування США.

Зверніть увагу "Мій брат освідчився у день мого весілля": як омріяне свято перетворилося у сімейну драму

Як чоловік "зливав" інформацію

На сайті знайомств Слейтер познайомився з "жінкою з України". Однак жодних підтверджень особи не було. Водночас Слейтер "зливав" їй секретну інформацію. Мовиться про зведення Страткому.

Слейтер відвідував брифінги Страткому США на тему війни Росії проти України, які були позначені як "цілком секретні". Потім він передавав секретну інформацію через платформу іноземного сайту знайомств його спільнику, який представлявся жінкою, яка живе в України,

– мовиться у повідомленні.

"Жінка з України" часто розпитувала Слейтера про різні секрети й грайливо називала його "мій таємний коханець-інформатор" та "мій таємний агент".

Тепер герою-коханцю з листування загрожує серйозне покарання. Його можуть позбавити волі на термін до 10 років. Ким була "жінка з України" й з якою метою вона дізнавалася інформацію, наразі невідомо.