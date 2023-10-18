Любовь с доставкой: как девушка влюбилась в курьера

30-летняя Танаца из Австралии просто ждала заказ, а получила настоящую любовь. Она влюбилась в курьера, хотя даже не видела его лично и только говорила по телефону.

Но благодаря своей смелости пригласить незнакомца в бар, теперь в мире на одну счастливую семью уже с двумя детьми больше, пишет NYP. Подробности читайте в материале.

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Невероятная любовь

В тот день Танаца занималась своими делами, как позвонил курьер. Он принес заказ к дому женщины. Впрочем, она попросила оставить его у двери. Положив трубку, ей не давал покоя голос мужчины, который она слышала меньше минуты.

Он хорошо говорил по телефону, был очень уважителен и уже за такое короткое время разговора я поняла – в нем было что-то особенное.

– вспомнила тот момент Танаца.

Женщина на тот момент была одинока и уже готова погрузиться в новые отношения. Поэтому недолго сомневаясь она решила пригласить незнакомца на вечер в бар.

Ты порой не одинок,

– смело спросила она в сообщении.

Побачення у ресторані? Чи краще похід в кіно? Як би ви не вирішили провести вечір із коханою людиною, подбайте, щоб під рукою була продукція

.

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Кори, а именно такое имя этого очаровательного курьера, действительно оказался одиноким и согласился на предложение Танацы. Они проговорили весь вечер и их любовь закружилась. Через три месяца женщина забеременела и была очень взволнована тем, как любимый воспримет это известие. Его реакция была невероятной!

"Тогда прошло всего полгода от нашей первой встречи, как я сказала "да", – поделилась счастливая женщина воспоминанием о предложении.

Танаца и Кори поженились в декабре 2020 года. Уже через несколько месяцев у супругов родился сын-первенец по имени Арчи. А в августе этого появился еще один – Теордор.

После второго ребенка мы полюбили друг друга еще больше. Хотя у нас были трудности – у меня была послеродовая депрессия, но мы смогли найти общий язык,

– отметила женщина.

Кстати, после Кори оставил работу курьера и устроился водителем в благотворительную организацию.