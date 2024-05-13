Его друзья и семья все знали и молчали, – девушка узнала о тайне бойфренда

19-летняя Лаура Твифорд из Калифорнии была потрясена, когда узнала о тайне своего бойфренда. Но больше всего девушку оскорбило то, что ей врал не только партнер, но и все его друзья и родные.

Лаура чувствует себя раздавленной

Лаура и ее парень встречались несколько месяцев. Но впоследствии они начали видеться все реже, потому что бойфренду не хватало времени.

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Своей историей девушка поделилась в тиктоке, и ролик уже собрал почти 9 миллионов просмотров. Секрет бойфренда Лаура раскрыла уже когда их отношения завершились. Девушка увидела, как в комментариях в соцсетях он флиртовал с какой-то женщиной. Это показалось ей странным, ведь они разошлись всего 2 дня назад.

Лаура проявила все свои детективные способности, которые свойственны, пожалуй, каждой девушке, и выяснила, что неизвестная – девушка ее бывшего и сестра его лучшего друга. Бойфренд Лауры 3 года состоял в отношениях с этой женщиной.

Мой парень все время был в открытых отношениях и никогда не рассказывал мне об этом. Когда я узнала, я поняла, что все его друзья, семья и девушка знали об этом и скрывали это от меня,

– рассказала Лаура.

Девушка была ошеломлена, ведь считала, что они с парнем влюблены друг в друга. Кроме того, их объединяла большая любовь к кино. И Лаура поняла, что все время их отношений он параллельно встречался с другой, которая была в курсе всего.

Когда возмущенная Лаура написала обо всем бывшему, тот просто подтвердил, что действительно находится в открытых отношениях. Девушке очень больно, ведь ей врал не только партнер, но и много других людей.

В комментариях люди поддержали Лауру. Некоторые даже признался, что также был в такой ситуации.