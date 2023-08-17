"Эстетично или вульгарно": девушка Тараса Цымбалюка снялась полностью обнаженной – горячее видео 18+

17 августа 2023, 22:00
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Светлана Готочкина

Украинский актер Тарас Цымбалюк встречается с ресторатором Светланой Готочкиной. Пара часто позирует в романтических фотосессиях, а на днях девушка взбудоражила воображение поклонников чрезвычайно эротическим роликом.

На личной странице в инстаграмме, за которой следят более 10 тысяч пользователей сети, Светлана опубликовала кадры с пикантной фотосессии.

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Девушка Тараса Цымбалюка снялась полностью обнаженной

Готочкина опубликовала видео, на котором изображена полностью без одежды. Она предстала перед камерой вприсядку, интимные части тела прикрыла руками и ногами. Романтичности и соблазнительности такому образу придали длинные распущенные волосы и выразительный макияж.

"Эстетично или вульгарно?", – коротко написала под горячим видео Светлана.

Тарас Цымбалюк не смог оставить такое сообщение любимой без внимания. В комментариях он написал "Изысканно" и оставил эмоджи в виде красного сердечка. Подписчики ресторатора также не заставили себя ждать и активно комментируют такую откровенную публикацию.

  • "Горячо. Очень горячо".
  • "Очень красиво".
  • "Это лучшее, что видели мои глаза".
  • "Эстетично и очень красиво".
  • "Я уже вызвала пожарных".
  • "Очень чувственно и красиво".
  • "Конечно эстетично".
Автор: Даша Птаховська