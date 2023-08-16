Румер Уиллис подчеркнула, что каждая женщина должна ценить и принимать свое тело в разный период. По ее словам, оно является свидетельством важнейших моментов его жизни.

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"Это мое тело создало человека с нуля... и теперь он выглядит и чувствует себя немного иначе, но я каждый день испытываю настоящий восторг, когда смотрю на свою дочь и вижу ее улыбку или смотрю на ее идеальное лицо, крошечные пальчики на ногах и ее глаза засветятся, когда она проснется утром и узнает мое лицо. Она – любовь моей жизни", – призналась Румер.

Актриса дополнила, что вполне естественно, что тело претерпевает изменения после рождения ребенка. Она рассказала о том, как ее физический вид изменился – став более мягким, более округлым и другим, но она видит в этом чудо и прекрасную возможность. Румер Уиллис выразила глубокую благодарность своему телу за то, что оно создало и вскармливает ее дочь, а также обеспечивает ее теплом и защитой.

Мои бедра и животик, теперь более мягкие и круглые, держат мою дочь в безопасности, тепле и любви. Самая глубокая красота, которую я когда-либо испытывала в себе, возникает, когда каждый день помню о том, что я не отвергаю эти части себя, а просто обнимаю и выражаю им такую глубокую благодарность,

– сказала она.

Это откровенное и уязвимое сообщение актрисы поразило и вдохновило многих поклонников. "Любая, я хотела бы, чтобы это прочитали все мамы, ведь вы так точно описываете красоту женского тела и материнства", – написали в сети.

Румер Уиллис / Фото из инстаграма актрисы

К слову, 24-летняя дочь Брюса Уиллиса не замужем, однако встречается с музыкантом Дереком Ричардом Томасом.