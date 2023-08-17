"Естетично чи вульгарно": дівчина Тараса Цимбалюка знялася повністю оголеною – гаряче відео 18+

Український актор Тарас Цимбалюк зустрічається з рестораторкою Світланою Готочкіною. Пара часто позує в романтичних фотосесіях, а днями дівчина розбурхала уяву шанувальників надзвичайно еротичним роликом.

На особистій сторінці в інстаграмі, за якою стежать понад 10 тисяч користувачів мережі, Світлана опублікувала кадри з надзвичайно пікантної фотосесії.

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Дівчина Тараса Цимбалюка знялася повністю оголеною

Готочкіна опублікувала відео, на якому зображена повністю без одягу. Вона постала перед камерою наприсядки, інтимні частини тіла прикрила руками та ногами. Романтичності та спокусливості такому образу додали довге розпущене волосся та виразний макіяж.

"Естетично чи вульгарно?", – коротко написала під гарячим відео Світлана.

Тарас Цимбалюк не зміг залишити такий допис коханої без уваги. У коментарях він написав "Вишукано" та залишив емоджі у вигляді червоного сердечка. Підписники рестораторки також не забарилися й активно коментують таку відверту публікацію.