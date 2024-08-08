Один поход в туалет все испортил: как идеальное свидание превратилось в катастрофу

Рэйчел Пейдж пошла на свидание с парнем, который был знакомым ее друга. Вечер был замечательный, пока девушка не пришла в дом парня.

Неожиданное завершение вечера

Рэйчел рассказала, что свидание шло очень хорошо. После ужина парень пригласил девушку к себе домой. Рэйчел не стала отказываться, ведь ей нравилось проводить время с потенциальным партнером.

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Я ходила на свидание с парнем. Это было наше первое свидание. Мы ели фахитас и пили маргариту – было вкусно и весело. Он был забавным, милым, а после ужина предложил посмотреть кино. Мы приехали к нему домой, и он отвел меня в свою комнату,

– рассказала Рэйчел.

Девушка точно не ожидала того, что произошло дальше. Ее новый знакомый оставил девушку на кровати, а сам пошел в туалет. Он спустил штаны и сел на туалет, а при этом – оставил дверь открытой. Сначала девушка не придала этому большого значения, однако когда поняла, что парень испражняется, а не просто писает, то была ошеломлена.

Такое поведение на первом свидании показалось очень странным для Рэйчел, поэтому она поделилась этой историей в своем тиктоке.

Пользователи сети поддержали девушку и заметили, что такое поведение на первом свидании – ненормальное. Некоторые предположили, что если для парня нормально ходить при девушке в туалет на первом свидании, то что будет, когда ему станет по-настоящему комфортно рядом с ней.