Неочікуване завершення вечора
Рейчел розповіла, що побачення йшло дуже добре. Після вечері хлопець запросив дівчину до себе додому. Рейчел не стала відмовлятися, адже їй подобалося проводити час з потенційним партнером.
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Я ходила на побачення з хлопцем. Це було наше перше побачення. Ми їли фахітас і пили маргариту – було смачно та весело. Він був кумедним, милим, а після вечері запропонував подивитися кіно. Ми приїхали до нього додому, і він відвів мене у свою кімнату,
– розповіла Рейчел.
Дівчина точно не очікувала того, що сталося далі. Її новий знайомий залишив дівчину на ліжку, а сам пішов в туалет. Він спустив штани і сів на туалет, а при цьому – залишив двері відчиненими. Спершу дівчина не надала цьому великого значення, однак коли зрозуміла, що хлопець випорожняється, а не просто пісяє, то була приголомшена.
Така поведінка на першому побаченні видалася дуже дивною для Рейчел, то ж вона поділилася цією історією у своєму тіктоці.
Користувачі мережі підтримали дівчину й зауважили, що така поведінка на першому побаченні – ненормальна. Дехто припустив, що якщо для хлопця нормально ходити при дівчині в туалет на першому побаченні, то що буде, коли йому стане по-справжньому комфортно поруч з нею.
- "У мене був хлопець, який зробив це на третьому побаченні, коли я збиралася у ванній";
- "Я б заблокувала його одразу, коли вийшла";
- "Ви дуже швидко перейшли від побачень до одруження";
- "Повинні бути якісь межі".