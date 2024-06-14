Мне платят за то, чтобы разоблачать изменников, – девушка поделилась своими методами

Мэдлин Смит – это страх всех неверных мужчин. К девушке обращаются женщины, которые подозревают своих партнеров в измене.

Самый очевидный признак измены

Мэдлин работает только с женщинами. За неделю она проводит около сотни проверок и в основном 8 из 10 мужчин оказываются изменниками.

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Смит назвала один наиболее очевидный признак измены – запрет касаться телефона. По мнению девушки, нормально заботиться о своей конфиденциальности в начале отношений. Но когда супруги в браке 10 лет и женщине запрещено касаться мобильного телефона мужа – это ненормально. Очевидно, что мужчине есть что скрывать от жены.

Когда женщины обращаются к Медлин, то сначала она просит рассказать о партнере. Если выясняется, что в последнее время он стал скрытным, то вероятнее всего, что у мужчины действительно роман. Но чтобы узнать точно, Мэдлин начинает расследование.

Она пишет "жертве" в соцсетях и привлекает к разговору. Бывает, что мужчины признаются, что женаты, но все равно продолжают общение и предлагают встретиться. Тогда Мэдлин отправляет скриншоты переписки женщине, а мужчину – блокирует.

Если вы считаете, что ваш партнер изменяет, ваш лучший вариант – сесть и поговорить с ним. Если они отрицают это, а вы все еще подозреваете, то вот методы, которые помогут установить правду,

– сказала девушка.



Девушка проверяет мужчин на верность / Фото из соцсетей

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Как проверить, изменяет ли партнер

Проверьте время использования экрана мобильного телефона в настройках. Если партнер внезапно начал много времени проводить в мессенджерах – это тревожный звоночек.

Просмотрите историю местонахождения своего партнера благодаря GPS в его телефоне (зайдите в раздел "Настройки" – "Конфиденциальность и безопасность" – "Службы определения местоположения" – "Системные службы", а затем "Значимые места").

Помните, что коммуникация – это всегда лучшее решение. Мы советуем обсудить все ваши опасения и подозрения с партнером.

За свои услуги Мэдлин получает от 45 долларов. Цена растет в зависимости от количества работы. Сейчас девушка зарабатывает несколько тысяч долларов в месяц и считает проверку на верность полноценной работой.