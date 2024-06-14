Найочевидніша ознака зради

Медлін працює лише з жінками. За тиждень вона проводить близько сотні перевірок і здебільшого 8 з 10 чоловіків виявляються зрадниками.

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Сміт назвала оду найбільш очевидну ознаку зради – заборона торкатися телефону. На думку дівчини, нормально дбати про свою конфіденційність на початку стосунків. Але коли подружжя в шлюбі 10 років й жінці заборонено торкатися мобільного телефону чоловіка – це ненормально. Очевидно, що чоловіку є що приховувати від дружини.

Коли жінки звертаються до Медлін, то спершу вона просить розказати про партнера. Якщо з'ясовується, що останнім часом він став потайним, то найімовірніше, що в чоловіка дійсно роман. Та аби дізнатися точно, Медлін починає розслідування.

Вона пише "жертві" у соцмережах й залучає до розмови. Буває, що чоловіки зізнаються, що одружені, але все одно продовжують спілкування й пропонують зустрітися. Тоді Медлін надсилає скриншоти листування жінці, а чоловіка – блокує.

Якщо ви вважаєте, що ваш партнер зраджує, ваш найкращий варіант – сісти та поговорити з ним. Якщо вони заперечують це, а ви все ще підозрюєте, то ось методи, які допоможуть встановити правду,

– сказала дівчина.



Дівчина перевіряє чоловіків на вірність / Фото з соцмереж

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Як перевірити, чи зраджує партнер

Перевірте час використання екрана мобільного телефону у налаштуваннях. Якщо партнер раптово почав багато часу проводити у месенджерах – це тривожний дзвіночок.

Перегляньте історію місця перебування свого партнера завдяки GPS у його телефоні (зайдіть у розділ "Налаштування" – "Конфіденційність і безпека" – "Служби визначення місце розташування" – "Системні служби", а потім "Значимі місця").

Пам'ятайте, що комунікація – це завжди найкраще рішення. Ми радимо обговорити усі ваші побоювання та підозри з партнером.

За свої послуги Медлін отримує від 45 доларів. Ціна зростає залежно від кількості роботи. Зараз дівчина заробляє кілька тисяч доларів на місяць й вважає перевірку на вірність повноцінною роботою.