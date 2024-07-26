Девушка верила, что ее бойфренд агент ФБР, пока не узнала правду

Дженна Джин думала, что встречается с агентом Федерального бюро расследований США. Правду о бойфренде девушка узнала спустя много месяцев после разрыва с ним.

Девушка наняла детектива

Эта история произошла с девушкой еще в 2021 году. Тогда она впервые решила воспользоваться приложением для знакомств.

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Так Дженна познакомилась с парнем, который, как девушке казалось, идеально ей подходил. Парень сразу заявил, что работает в ФБР, поэтому Дженна была увлечена его работой. Их отношения развивались хорошо, пока за полгода бойфренд внезапно не заявил, что переезжает в Вашингтон. Мол, там будут происходить обучение для агентов ФБР.

Влюбленные еще некоторое время пытались поддерживать отношения на расстоянии, но в конце концов им это не удалось. Пара решила окончательно разойтись. Парень сказал, что отправляется на тайную миссию, и Дженна больше не сможет связаться с ним по этому номеру телефона.

Эта ситуация показалась девушке подозрительной, поэтому она начала собственное расследование. Как известно, многие женщины в этом настоящие профи, когда дело касается бывшего. Дженна поделилась своими подозрениями с другом, который работает в разведывательном секторе США. Мужчина пытался найти имя бывшего подруги во внутренней базе, но такого человека там не было.

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Дженна так загорелась узнать правду о парне, с которым познакомилась в приложении, что даже наняла детектива. Тот выяснил, что экс-бойфренд Дженны не работал в ФБР.

На самом деле он никогда даже не проходил обучение ФБР. В его прошлом не было абсолютно ничего связанного с ФБР,

– рассказала Дженна.



Дженна была потрясена правдой об "эксе" / Фото из инстаграма девушки

Врал ради кайфа

Уже потом девушка вспомнила много "красных флажков" в поведении бывшего, которых старалась не замечать, пока они были в отношениях.

"Он всегда был чрезвычайно скрытным, но я четко помню, что видела резюме и сопроводительное письмо в ФБР на его рабочем столе. Это было так, будто он хотел, чтобы я их увидела", – вспомнила Дженна.

Однако она подчеркнула, что парень не был мошенником в традиционном понимании. Он никогда не просил у нее денег и имел собственное жилье. Девушке кажется, что он врал "просто ради кайфа".