Дівчина найняла детектива

Ця історія сталася з дівчиною ще у 2021 році. Тоді вона вперше вирішила скористатися додатком для знайомств.

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Так Дженна познайомилася з хлопцем, який, як дівчині здавалося, ідеально їй підходив. Хлопець одразу заявив, що працює в ФБР, то ж Дженна була захоплена його роботою. Їхні стосунки розвивалися добре, аж поки за пів року бойфренд раптово не заявив, що переїжджає у Вашингтон. Мовляв, там будуть відбуватися навчання для агентів ФБР.

Закохані ще якийсь час намагалися підтримувати стосунки на відстані, але зрештою їм це не вдалося. Пара вирішила остаточно розійтися. Хлопець сказав, що відправляється на таємну місію, і Дженна більше не зможе зв'язатися з ним за цим номером телефону.

Ця ситуація видалася дівчині підозрілою, то ж вона почала власне розслідування. Як відомо, багато жінок у цьому справжні профі, коли справа стосується колишнього. Дженна поділилася своїми підозрами з другом, який працює у розвідувальному секторі США. Чоловік намагався знайти ім'я колишнього подруги у внутрішній базі, але такої людини там не було.

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Дженна так загорілася дізнатися правду про хлопця, з яким познайомилася в додатку, що навіть найняла детектива. Той з'ясував, що ексбойфренд Дженни не працював у ФБР.

Насправді він ніколи навіть не проходив навчання ФБР. У його минулому не було абсолютно нічого пов'язаного з ФБР,

– розповіла Дженна.



Дженна була приголомшена правдою про "екса" / Фото з інстаграму дівчини

Брехав заради кайфу

Уже потім дівчина згадала багато "червоних прапорців" у поведінці колишнього, яких намагалася не помічати, поки вони були у стосунках.

"Він завжди був надзвичайно потайним, але я чітко пам'ятаю, що бачила резюме та супровідний лист до ФБР на його робочому столі. Це було так, ніби він хотів, щоб я їх побачила", – пригадала Дженна.

Однак вона зауважила, що хлопець не був шахраєм у традиційному розумінні. Він ніколи не просив у неї грошей і мав власне житло. Дівчині здається, що він брехав "просто заради кайфу".