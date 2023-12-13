Девушка признается, что сначала влюбилась в имя. А уже в 26 лет встретила своего идеального Себастиана – Себастиана Фукса.

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Как судьба свела влюбленных

Дениз терпеть не могла сидеть на одном месте. Любознательная девушка все время путешествовала. Ее маршруты вели от Тайваня в США, из США – в Китай, а затем через Австралию обратно на Тайвань. Останавливаясь в разных точках планеты, Дениз встречала друзей и сразу предупреждала их: расстояние – не проблема для дружбы.

Нас всегда разделяет только один рейс на самолете. Если в твоей жизни происходит что-то важное, я сразу беру билет. Я буду рядом, – говорила девушка.

Так однажды Дениз приехала в Гонконг на свадьбу своего друга. После дня Х девушка решила немного задержаться там. На одной из вечеринок Дениз встретила Себастиана Фукса, приехавшего из Германии в отпуск. Дениз сразу призналась, что Себастиан – ее любимое имя. Фукс очень удивился. Он отметил, что Себастиан – очень популярное имя Германии. В ответ Дениз призналась, что никогда не встречала кого-нибудь, кого бы так звали.

Это не была любовь с первого взгляда

Еще один символизм – Себастиан познакомился с Дениз в свой день рождения. Девушка сразу привлекла его. Но в то же время, практичный парень искал стабильности в отношениях. Он не собирался влюбляться в девушку, живущую на другом конце планеты.

К концу вечера выяснилось, что Себастиан и Дениз живут в одной гостинице. Более того, они оба должны были не остаться в Гонконге на этот судьбоносный вечер.

Дениз спросила, хочет ли Себастиан покурить, и он не отважился отказаться. К слову, это была первая и последняя сигарета в его жизни.

Уже на следующее утро Дениз и Себастиан уехали из Гонконга – каждый по своему маршруту. Предстоящие встречи не запланировали. В то же время обменялись контактами и постоянно оставались на связи.

Следующая встреча состоялась через год

Второй раз Дениз и Себастиан встретились во время отпуска через год. Дениз приехала во Франкфурт, где гостил Себастиан. Девушка подумала: а что мне терять, я хочу познакомиться поближе с этим парнем!

Вместе они провели незабываемый отпуск. Себастиан даже привез Дениз в родной город и познакомил со своей сестрой.

Дениз и Себастиан поняли, что они хотят быть вместе. В то же время парень был не уверен, что отношения на расстоянии – хорошая идея. Третий раз влюбленные встретились снова через год.



Себастиан и Дениз / CNN

Счастливые моменты в разных точках мира

Все больше влюбляясь, Дениз и Себастиан решили официально начать отношения. Они договорились встречаться, по меньшей мере, раз в два месяца каждый раз в новой точке на карте мира. Влюбленные поддерживали друг друга и добивались карьерных успехов – это позволяло им видеться еще чаще.

В 2019 году Дениз познакомила любимого со своими родителями. Для нее это был очень важный шаг. А дальше пандемия COVID-19 развела влюбленных почти на два года. Общаясь только через видеосвязь, они впервые задумались о женитьбе.

Наконец, Дениз и Себастиан встретились в Мексике в 2021 году. Теперь они готовятся к свадьбе, на которой мечтают собрать всех родных. Организовать это очень сложно. Однако это уже совсем другая история.