Счастье с особым человеком: кого из звездных избранников Гвинет Пэлтроу не одобряли ее родители

Она дебютировала в фильме "Крик". Получила "Оскар" в номинации "лучшая женская роль" за фильм "Влюбленный Шекспир". И поразила своей работой в "Мстителях" и их продолжении. Все это об американской актрисе Гвинет Пэлтроу, которая сегодня отмечает свой день рождения.

Но не только ее творческая биография так насыщенна. Громкий роман с Брэдом Питтом, десятилетний брак и двое детей и отношения с кинопродюсером – что расскажет личная страница жизни Гвинет Пэлтроу.

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Пара 90-х

Гвинет Пэлтроу приписывали несколько романов с известными в то время актерами. Да и сама актриса могла подогреть слухи в прессе, но на самом деле они вполне могли быть безосновательными. Вместо этого роман, о котором можно сказать с уверенностью, носит имя Брэд Питт.

Гвинет Пэлтроу и Брэд Питт в фильме "Семь" / Скриншот

В 1994 году они с Пэлтроу начали встречаться и, как говорила женщина, были парой "90-х". Брэд и Гвинет познакомилась во время работы над фильмом "Семь".

Я сразу понял, что влюбился. Я подходил к ней и становился глупым,

– признавался актер в одном из своих интервью.

В то же время Гвинет не замечала чувств Питта, или просто делала вид. Она отмечала, что воспринимала его как друга. Но уже через несколько лет красавец растопил сердце любимой. Они обручились в 1996 году во время съемок фильма "Семь лет в Тибете". А уже через шесть месяцев шокировали новостью о разрыве!

Мне кажется, я была ребенком и не готова к отношениям. Он был для меня слишком хорош,

– признавалась актриса.

В 2022 году Петроу и Питт дали совместное интервью, где через годы отметили, что их отношения дружеские.

Путь к женитьбе

Сразу после предыдущего романа Гвинет стала встречаться с Беном Аффлеком. Она признавалась, что с ним было весело. А вот родители звезды не одобряли ее выбор! Кажется, они зря волновались, потому что через несколько лет Пэлтроу разошлась с коллегой и ушла в новые отношения с другим актером – Люком Уилсоном. Но сама не подтверждала это.

Первым ее официальным мужем стал музыканта рок-группы "Coldplay" Крис Мартин.

Они познакомились в 2002 году за кулисами одного из концертов, а уже через год поженились. У бывшей пары родилось двое детей и вроде бы ничто не предвещало развод. Но в марте 2014 года Гвинет и Крис ошеломили поклонников печальным известием.

Я думаю, нам с Крисом суждено быть вместе и иметь детей,

– отмечала Гвинет после разрыва.

Они продолжают общаться, воспитывать детей, а тогдашнее их решение было вполне осознанным.

Жизнь здесь и сейчас

Через несколько месяцев после развода с Крисом Гвинет увидели вместе с кинопродюсером Брэдом Фелчаком.

Они раньше знали друг друга, но и Пэлтроу, и Фелчак были в то время в браке. В апреле 2015 года на вечеринке по случаю дня рождения Роберта Дауни-младшего они официально заявили о своих отношениях. Они тайно обручились и поженились в 2018 году. Гвинет назвала эту свадьбу "первой".

Я обожаю своего мужа. Он гениален и очень добр. Он подталкивает меня быть лучше. Мне нравится быть в браке – это весело,

– признавалась актриса.

Она называла нынешнего мужчину "особым" и "удивительным человеком". И не стесняется это подчеркнуть публично в своих постах в Инстаграмме.