Недавно Деми поделилась очередными фотографиями с отдыха в Инстаграм и взбудоражила сеть!

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Стильная и сексуальная

Деми Мур еще не готова попрощаться с летом, а потому отправилась на очередной отдых. Актриса поделилась яркими фотографиями, вероятно, из путешествия на яхте на фоне голубой воды.

Поклонники в комментариях буквально засыпали звезду комплиментами. И в очередной раз отметили, что Мур выглядит гораздо моложе своего возраста. Кстати, в сети ее прозвали "нестареющей актрисой". А она в свою очередь признавалась о своем одержимом желании постоянно оставаться в форме.

Так, Деми Мур до сих пор придерживается строгой веганской сырой диеты. А раньше ради роли в фильме "Непристойное предложение" она отказалась от углеводов, бегала, ездила на велосипеде и занималась на всех существующих тренажерах.

Неудивительно, что звезда привлекает мужские взгляды. Хотя сейчас, вероятно, Деми свободна. В прошлом году сообщалось о ее отношениях с младшим на 15 лет Дэниелом Хаммом.

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Но не продержавшись вместе и года, в конце 2022 они поставили точку в своих отношениях. Кто-то из близкого окружения Деми рассказал, что она счастлива, радуется детям и своим друзьям. Ну а еще воспитывает внучку, которую в этом году родила дочь от Брюса Уиллиса Румер.

С малышкой на руках "бабушка" позировала в открытом леопардовом купальнике и снова собирала в комментариях изумительные отзывы.