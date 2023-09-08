Нещодавно Демі поділилася черговими світлинами з відпочинку у Інстаграм і розбурхала мережу!
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Стильна та сексуальна
Демі Мур ще не готова попрощатися з літом, а тому відправилася на черговий відпочинок. Акторка поділилася яскравими світлинами, ймовірно, з подорожі на яхті на фоні блакитної води.
Прихильники у коментарях буквально засипали зірку компліментами. І вкотре відзначили, що Мур виглядає набагато молодше за свій вік. До речі, в мережі її прозвали "нестаріючою акторкою". А вона у свою чергу зізнавалася про своє одержиме бажання постійно залишатися у формі.
Так, Демі Мур досі дотримується суворої веганської сирої дієти. А раніше заради ролі у фільмі "Непристойна пропозиція" вона відмовилася від вуглеводів, бігала, їздила на велосипеді і займалася на усіх тренажерах, які лише існували.
Не дивно, що зірка приваблює чоловічі погляди. Хоча наразі, ймовірно, Демі вільна. Минулого року повідомлялося про її стосунки з молодшим на 15 років Деніелом Хаммом.
Але не протримавшись разом і року, наприкінці 2022-го вони поставили крапку у своїх стосунках. Хтось із близького оточення Демі розповів, що вона щаслива, радіє дітям та своїм друзям. Ну а ще виховує онуку, яку цього року народила її донька від Брюса Вілліса Румер.
З малечею на руках "бабуся" позувала у відкритому леопардовому купальнику і знову збирала у коментарях захопливі відгуки.