Повышают женское либидо: неожиданные факты о поцелуях, которые вам точно нужно знать

Мужчины и женщины по-разному относятся к поцелуям. Если для мужчин это средство получения сексуальных услуг, то для женщин – оценка отношений. Эксперты, изучающие стили целования у представителей двух статей, выяснили, что мужчины больше склонны к "французским" поцелуям.

Поцелуи с постоянным партнером могут повысить женское либидо. Далее мы расскажем еще несколько интересных фактов, которые вам нужно знать об одном из самых приятных занятий в паре – поцелуи.

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Поцелуй – тестирование партнера

Согласно результатам исследований, в 54% случаев женщина будет целоваться на первом свидании. Все потому, что женщины склонны к тестированию потенциального партнера, стремятся "проверить" его.

На лице расположены сальные железы, подконтрольные половым гормонам. Во время поцелуя выделяемое кожное сало смешивается со слюной. Так можно оценить гормональный фон партнера.

А вот мужчинам поцелуи помогают протестировать репродуктивный потенциал женщины.

Во время поцелуя люди поворачивают голову направо

Приблизительно 80% людей во время поцелуи наклоняют голову вправо, поскольку это одна из самых ранних функциональных асимметрий в развитии человека, присутствующая на последних неделях беременности.



Как поцелуи влияют на мужчин и женщин / Фото Canva

Поцелуи улучшают состояние здоровья

Они способны снижать уровень стресса и повышать уровень липидов в крови. Ученые проводили исследование, в котором приняли участие 54 человека. Сначала они сдали образцы крови и прошли психологические тесты, а затем в течение шести недель увеличивали количество поцелуев в отношениях. В ходе повторного тестирования выяснилось, что показатели крови и результаты тестов значительно улучшились.

Первый поцелуй чаще помнят мужчины, а не женщины

Первый поцелуй – это очень трогательное и чувственное событие в жизни каждого человека. Однако не все помнят, когда и с кем впервые поцеловались. Согласно исследованиям, мужчины чаще испытывали положительные эмоции во время и после первого поцелуя. А вот у женщин в эти моменты были тревога и неуверенность.