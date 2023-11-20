Единственная вещь, которую всегда нужно делать во время ссоры

Есть одна важная вещь, которая поможет вам поскорее разрешить конфликт с близким человеком и прекратить ссору. Однако она не сработает, если вы будете ссориться по телефону.

Доктор медицинских наук Брюс Й. Ли советует не создавать конфликтные ситуации, если вы не можете увидеться с человеком. Ведь решить их будет сложнее.

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Так что делать во время ссоры?

Во время очередной ссоры особенно важно иметь зрительный контакт.

Спорить через смартфон, не видя человека, – глупый поступок,

– сказал доктор медицинских наук.

Он объяснил, что иногда глаза человека говорят гораздо больше, чем его слова. Кроме того, по глазам вы можете понять, как ваши слова влияют на любимого человека. Когда вы видите, что сделали партнеру больно, есть большая вероятность, что вы не захотите продолжать эту ссору.

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"Когда вы участвуете в конфликте, очень важно использовать все свои органы чувств. Конфликты, особенно между теми, кто действительно желает лучшего друг для друга, обычно могут возникать из-за неправильного общения и недоразумения", – подчеркнул Брюс Й. Ли.

Ссориться через социальные сети – самый плохой вариант. Ведь гораздо легче написать человеку какую-то грубость, чем сказать то же, но в глаза.

Если спор начался, когда вы не рядом, то попробуйте отложить его до момента, пока вы не встретитесь и не обсудите проблему лицом к лицу.

Что нельзя делать во время ссор