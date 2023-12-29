Многие думают, что в открытых отношениях можно все. Однако некоторые пары создают собственные правила, что для них нормально в открытых отношениях, а что – табу, которое означает измену.

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Все, что нужно знать об открытых отношениях

Будьте честны. Если вы чувствуете неуверенность, ревность или страх, то прямо скажите об этом своему партнеру. Будьте честны прежде всего перед собой. Установите четкие правила и согласуйте их. Проговорите о том, что приемлемо, а что нет.

Много общайтесь. Открытая коммуникация важна в любых отношениях, не только полигаморных. Определите, почему вы хотите попробовать открытые отношения и как это может помочь вам. Поговорите с партнерами о своих ожиданиях и опыте, чтобы убедиться, что все устраивает.

Занимайтесь исключительно безопасным сексом. Это ключевой момент в открытых отношениях, ведь от него зависят все ваши партнеры. Не стесняйтесь говорить о периодических осмотрах и методах профилактики.

Поддерживайте эмоциональные связи. В открытых отношениях эмоциональная близость так же важна, как и в традиционных. Более того, вам следует качественно проводить свое время и с другими партнерами.

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Не воспринимайте ничего как должное. Предположение, что вашему партнеру удобны открытые отношения, может оказаться неправдой. Вам нужно делиться мыслями об опыте друг друга, чтобы понимать, чувствует ли себя другой человек так же, как и вы.

Не давите. Давление или принуждение любимого человека сделать что-то неудобное для него может перерасти в недоверие и обиду. Решайте все вместе.

Не создавайте секреты. В полиаморных отношениях крайне важно доверие. Если у вас есть секреты от основного партнера, то рано или поздно эти отношения дадут трещину. Говорите откровенно о чувствах к другим людям, ведь это и есть основа открытых отношений.