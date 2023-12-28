Конструктивные ссоры иногда даже полезны парам, ведь могут сблизить людей. Как ссориться правильно – читайте дальше.

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Запланируйте время для ссоры

Клинический психолог Дебора Гроди советует запланировать время для разрешения конфликта.

Если вы начинаете ссориться, скажите: "Разберемся сегодня вечером или в другой раз, когда будет время обсудить эти вещи",

– объяснила Гроди.

Выделение времени для обсуждения разногласий даст обоим партнерам возможность обдумать, как лучше передать свои чувства, чтобы оставаться спокойным и рациональным. Ведь во время внезапной ссоры люди часто импульсивно могут оскорбить друг друга и наговорить излишнего. Вместо этого важное так и останется несказанным.

При необходимости берите тайм-аут

Профессор социальной работы в Университете Де Пола Ноам Острандер рассказал, что во время ссоры люди переходят в режим "бойся, беги или умирай".

"Борьба или бегство" – гормоны стресса активируются, чтобы дать людям больше энергии либо для борьбы со стрессором, либо для бегства от ситуации;

– гормоны стресса активируются, чтобы дать людям больше энергии либо для борьбы со стрессором, либо для бегства от ситуации; режим "замирание" возникает, когда человек не реагирует вообще, надеясь, что партнер потеряет интерес к конфликту.

Решение проблемы в такой ситуации невозможно. Тогда лучше взять короткий перерыв, собраться с мыслями и возвратиться к проблеме.

Обратите внимание! Любую ссору нужно немедленно прекратить, если дело дойдет до обзывания и подобных вещей. Это только навредит вашим отношениям в будущем. Возвратитесь к решению проблемы после того, как ваш гнев утихнет.

Просите, а не жалуйтесь

Часто ссоры начинаются со слов: "Ты всегда". Вместо того чтобы попросить сделать то, что вы хотите, люди часто набрасываются на партнеров с обвинениями. Например, вы не говорите: "Убери, пожалуйста, дом", а сразу начинаете кричать: "Ты никогда не убираешь дом!"

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Лучше в спокойном тоне объяснить человеку свои чувства и попросить что-то сделать: "Я чувствую себя плохо от того, как выглядит наш дом. Можешь ли ты убрать?". В таком случае есть большая вероятность того, что любимый человек вас послушает.



Как правильно ссориться Фото / RDNE Stock project, Pexels

Слушайте партнера

По словам Гроди, самое важное, что могут делать партнеры при решении конфликтов – внимательно слушать друг друга и не перебивать. Это бывает сложно, ведь вы можете иметь другое мнение. Но если вы любите этого человека, то дайте ему возможность высказаться до конца. Только после того, вы можете задавать свои вопросы.

Научитесь извиняться

Существуют разные языки любви, и так же люди имеют разные языки извинений. По словам Острандера, недостаточно признать, что вы оскорбили своего любимого человека и извинились. Вы должны знать, как приспособить свое извинение к его потребностям.

Некоторые люди ожидают широкие жесты, для других важно услышать искренние слова и прощения.

В любой ссоре важно помнить, что вы любите этого человека и вам придется мириться.