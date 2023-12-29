Google раскрыл все карты: что чаще всего люди гуглили о сексе в этом году

Ежегодно Google перед Новым годом раскрывает, что чаще всего люди гугли в течение прошлых 12 месяцев. Не стал исключением и 2023 год. В частности, раскрыли топ запросов о сексе.

Наша жизнь уже немыслима без Google-запросов. Мы постоянно что-то ищем. Куда пойти в выходные, как зовут этого красавчика из фильма на Netflix, рецепт мандаринового тирамиса.

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Не обходится без поисков в Google и интимная область жизни. Особенно если очень интересно что-то узнать, а спрашивать - как-то стыдно. Google – "не сдаст". Разве что включит ваш вопрос в свой топ запросов.

Топ вопросов о сексе – что чаще всего гуглили люди в 2023 году

Все рекорды побил вопрос, что это за поза – "лежащий полицейский"? Вопрос стал так популярен после того, как об этом заговорил герой одного из известных телешоу. Обойдемся без деталей. Только намекнем, что "лежащий полицейский" предполагает наличие подушки между бедрами человека, лежащего лицом вниз.

Второй по популярности вопрос – "можно ли заниматься сексом во время беременности?". Кстати, медики говорят, что – можно. В то же время, только при условии, что беременность проходит без осложнений. Хотя чем ближе к родам, тем усложняется секс.

Также людей интересовало: почему после секса может идти кровь? Эксперты отмечают, что чаще всего причиной этого является раздражение кожи. Однако в некоторых случаях кровь после секса может свидетельствовать о наличии болезней. Поэтому лучше не гадать на ромашке, а сходить к врачу.

Кроме того, у топ вопросов получилось: на сколько свиданий нужно сходить, прежде чем заняться сексом? Спойлер – на сколько душа пожелает.

Не обошли поиск и фанаты фитнеса. Они гуглили, сколько калорий можно сжечь во время секса. Кстати, мы уже писали об этом.

И неожиданное… тоже людей в разных уголках мира интересовало одно: как рыбы занимаются сексом?