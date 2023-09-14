Речь идет о юморе. Предлагаем подборку метких цитат о браке самых известных политиков, звезд и героев фильмов.

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Что говорят политики

Личная ванна – вот главный ключ к счастливому браку Мишель Обамы. И делить ее с 44-м президентом США она не собирается.

"Один из ключей к успешному браку – раздельные ванные комнаты. Когда он заходит в мою ванную, иногда я говорю: "Чего ты здесь?". А он говорит: "Я здесь живу. Могу я также насладиться своей ванной?", – делится она в контексте разговора с Бараком Обамой.

А вот для мужчины важно было понять, что его жена всегда права. Хотя для этого ему понадобилось немало времени.

Приблизительно через 15 лет я наконец понял, что она всегда права. Удивительно, что после этого мы просто перестали ссориться,

– говорил он.

Мировые политики могли быть талантливы и успешны во многих спорах. Но главной своей победой считают отношения.

"Моим самым ярким достижением была моя способность убедить жену выйти за меня замуж", – говорил когда-то Уинстон Черчилль.

Что говорят селебрити

Элизабет Тейлор не скрывает, что у нее было много отношений. Но к этому она относилась иронично.

"Я очень преданная жена. И я тоже должна быть отдана потому, что была замужем столько раз", – в шутку отмечала она.

Для актера Криса Хемсворта брак – счастье коротких свиданий в перерывах между сном.

Убедитесь, что вы устраиваете свидание даже если это один раз в месяц. Потому что большую часть времени вы просто слишком устали и предпочитаете спать,

– говорил он.

У коллеги Криса актера Вилла Смита брак тоже не из легких периодов, но у него есть один секрет.

"Наш брак был самым трудным, изнурительным и невыносимым, с чем мы когда-либо мы имели дело в своей жизни. И вы знаете, мы просто не бросаем его", – признавался актер.

Что говорят герои фильмов

Герои фильмов как никто разбираются в отношениях. Например, для Фиби из сериала "Друзья" партнеры – это как омары.

"Она ваш омар. Это известный факт, что омары влюбляются и соединяются на всю жизнь. Вы действительно можете увидеть старые пары омаров, которые ходят вокруг своего аквариума, держа когти", – говорила она об отношениях.

Брак может звучать плохо, но на самом деле это не так считает герой фильма "Все любят Рэймонда".

Слушай, ты хочешь знать, как действительно выглядит брак? Хорошо. Ты просыпаешься – она здесь. Ты возвращаешься с работы – она там. Ты засыпаешь – она здесь. Ты ужинаешь – она снова тут. Понимаешь? Я знаю, что это звучит плохо, но это не так,

– отмечал Рэй.

И напоследок: женщины, помните изречение Донателлы в "Письмах к Джульетте", если ваш мужчина немного затягивает с действиями.

"Мужчины, как вино, они долго созревают", – говорила она.

Пусть эти высказывания вдохновят и поднимут вам настроение для ваших нынешних или будущих отношений.